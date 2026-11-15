La inquietante nota que encontró un cartero en una casa y terminó con el hallazgo de tres hermanos muertos

El mensaje tenía escrito el número “911” y estaba acompañado por dos dibujos perturbadores. El episodio ocurrió en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El mensaje que permitió descubrir los cuerpos de tres hermanos en una vivienda de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El hallazgo de tres hermanos muertos dentro de una vivienda conmocionó a la comunidad de Nueva Jersey, Estados Unidos . El caso salió a la luz luego de que un cartero encontrara una inquietante nota en la puerta del domicilio y alertara a las autoridades.

La nota tenía la inscripción “911 Inside” (911 adentro) y dos caras tristes con cruces en los ojos. El trabajador postal la descubrió mientras realizaba su recorrido habitual y, tras dar aviso, los efectivos ingresaron a la casa, donde encontraron los cuerpos de los tres hermanos .

El hallazgo ocurrió en la localidad de Mount Holly , cuando Dom Clements se acercó a la casa para entregar correspondencia. Sin embargo, antes de llegar a la puerta, algo llamó su atención: un papel escrito a mano que parecía advertir sobre una emergencia.

El trabajador decidió no ignorarlo y se comunicó con las autoridades. Poco después, los policías llegaron al domicilio y entraron para comprobar qué sucedía.

El macabro hallazgo

En el interior encontraron los cuerpos de tres hermanos adultos, William Monk, de 64 años; Randolph Monk, de 69; y Rosalind Monk, de 71. El descubrimiento dio inicio a una investigación que todavía intenta esclarecer las circunstancias de las muertes.

Uno de los principales interrogantes es quién escribió el mensaje y por qué lo dejó en la entrada de la casa.

La nota tenía apenas dos palabras en inglés y dos dibujos de rostros tristes, con los ojos marcados con cruces. Su contenido fue suficiente para que el cartero sospechara que algo grave había ocurrido.

Los investigadores trabajan para determinar cuándo murieron los tres hermanos y si existe alguna relación entre sus fallecimientos.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las causas de las muertes ni confirmaron si existió participación de terceros en el hecho.

Los investigadores trabajan para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y reconstruir las circunstancias en las que fallecieron los tres hermanos. Por ahora, no trascendieron detalles sobre posibles indicios encontrados en la propiedad ni sobre las condiciones en las que fueron hallados los cuerpos.

Otra de las incógnitas gira en torno al origen del mensaje que apareció pegado en la puerta. La Policía todavía no estableció quién escribió o colocó la nota, ni cuánto tiempo permaneció allí antes de que el cartero la descubriera durante su recorrido. Tampoco se informó si el papel estaba dirigido a alguna persona en particular o si había sido dejado como una advertencia para quienes ingresaran a la vivienda.

El episodio provocó desconcierto entre los vecinos de Mount Holly, que quedaron conmocionados por el desenlace.

Mientras avanza la investigación, los efectivos reúnen testimonios y elementos que permitan esclarecer lo sucedido. En ese contexto, el significado de la nota y las circunstancias de su aparición se convirtieron en dos de los principales interrogantes de una causa que busca determinar cómo se produjo la muerte de los tres hermanos.