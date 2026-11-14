Un hombre intentó abusar de una adolescente en la calle a plena luz del día

El episodio ocurrió en el barrio Sarmiento. La adolescente logró refugiarse en una vivienda cercana y buscan identificar al sospechoso.

Un hombre abordó a una adolescente en la calle e intentó abusar de ella a plena luz del día

Un grave episodio de violencia contra una adolescente generó preocupación en la localidad de Centenario y motivó la intervención del personal policial. La joven atravesó una situación de extrema vulnerabilidad cuando fue abordada por un hombre y logró escapar para pedir ayuda en una vivienda cercana.

El hecho ocurrió pasadas las 15 del viernes 13 de noviembre, en inmediaciones de las calles El Salvador y Salta, en el barrio Sarmiento de Centenario. Según trascendió, la adolescente, de 16 años, caminaba por el sector cuando fue abordada por un hombre que se movilizaba en bicicleta.

De acuerdo con la información del portal Centenario Digital, el sujeto comenzó a realizarle tocamientos en distintas partes del cuerpo y habría intentado abusar de ella. Ante la situación, la joven logró escapar y refugiarse en una vivienda de la zona.

Buscan identificar al agresor

Tras el episodio, el hombre escapó del lugar. Minutos después, personal policial de la Comisaría Quinta llegó al sector y entrevistó a la adolescente, quien todavía se encontraba en estado de shock por lo sucedido.

La madre de la joven, que en ese momento estaba trabajando en otra ciudad, fue notificada y viajó de urgencia hacia Centenario para acompañarla.

La Policía actuó en una pelea familiar.

El caso permanece bajo investigación y uno de los elementos que podría resultar clave son las cámaras de seguridad de la zona. Los registros permitirían identificar al sospechoso y reconstruir hacia dónde escapó. Por el momento, la adolescente no habría podido aportar características físicas del hombre.

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