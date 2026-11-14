Embarazada, manejaba una moto con patente trucha y la paró la Policía: terminó en el hospital

Ocurrió durante un control nocturno en el Parque Industrial, donde el rodado fue secuestrado porque el dominio pertenecía a otro vehículo.

Una serie de procedimientos preventivos desplegados por la Policía del Neuquén en diferentes sectores de la capital provincial permitió sacar de circulación una motocicleta con documentación irregular y recuperar una bicicleta que había sido robada horas antes de una vivienda particular. Las intervenciones estuvieron a cargo de efectivos de las Comisarías 20° y 41° , con el respaldo de áreas investigativas y bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal .

El primero de los operativos se registró durante la noche del viernes 13 de noviembre en el Norte de la ciudad, más precisamente en la zona del Parque Industrial . Mientras realizaban recorridas habituales de prevención y control vehicular, los uniformados de la Comisaría 20° divisaron una motocicleta que circulaba en inmediaciones de la intersección de las calles 11 y 5, por lo que procedieron a detener su marcha para efectuar una identificación de rutina .

Al verificar los datos del rodado y cotejar la documentación correspondiente, los efectivos advirtieron una grave irregularidad: la moto circulaba con una chapa patente que presentaba signos de estar presuntamente adulterada y que, según los registros oficiales, pertenecería en realidad a otro vehículo. Ante esta situación, se dispuso el inmediato secuestro preventivo de la moto y su posterior traslado hacia la sede de la dependencia policial para quedar a resguardo de las pericias de rigor.

Sebastián Fariña Petersen

Durante el desarrollo de ese mismo procedimiento, la mujer que conducía la motocicleta manifestó ante el personal interviniente que se encontraba cursando un embarazo. Por tal motivo, y siguiendo los protocolos de asistencia y resguardo sanitario, los efectivos coordinaron su traslado preventivo hacia el hospital Horacio Heller para que fuera examinada por profesionales médicos.

En el plano judicial, tomó intervención la Fiscalía de Actuación Genérica, que inició una investigación por el presunto delito de supresión o alteración de la numeración registrable de un bien.

Por otra parte, un segundo despliegue policial tuvo lugar en la zona Oeste de la capital, en jurisdicción de la Comisaría 41° del barrio Don Bosco. En este caso, la intervención se inició en horas de la mañana, luego de que los efectivos tomaran conocimiento del robo de una bicicleta desde el patio de una vivienda particular.

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a relevar y analizar las imágenes aportadas por cámaras de seguridad instaladas en el sector. Ese trabajo técnico permitió obtener las características físicas y de la vestimenta del presunto autor del robo, información clave que fue irradiada de inmediato a las patrullas que realizaban tareas preventivas en las calles del barrio.

Minutos más tarde, durante un patrullaje por la zona, los uniformados lograron divisar e interceptar a un hombre que coincidía plenamente con las descripciones registradas en las filmaciones, por lo que fue demorado y puesto a disposición de la Justicia.

En paralelo, con la colaboración de la Oficina de Investigaciones y el análisis de nuevos registros fílmicos, se realizaron rastrillajes por distintos sectores hasta localizar la bicicleta, la cual se encontraba escondida entre la vegetación de un terreno, procediendo a su secuestro para restituirla a su propietario.