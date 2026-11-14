Un narco neuquino tuvo su oportunidad pero reincidió y el juez estalló

El hombre que generó un enorme enojo de los funcionarios de la justicia federal se encuentra cumpliendo una condena. Accedió a la prisión domiciliaria y, sin demorarse, volvió a las andadas.

El juez de Ejecución federal se cansó de los incumplimientos del hombre condenado y ordenó su alojamiento en la cárcel de Senillosa.

A pesar de que fiscales y jueces tratan de mostrarse comprensivos con determinadas situaciones, algunos narcos no muestran ninguna intención de reencausar sus vidas y reinciden en forma permanente. Un nuevo incidente protagonizado por un hombre del barrio Valentina Sur de esta capital agotó la paciencia del juez de Ejecución del Tribunal Oral Federal (TOF) y ordenó su traslado al Complejo Penitenciario V de Senillosa.

El narco que generó un gran enojo esta semana fue detenido durante un procedimiento realizado el martes pasado en una vivienda del barrio Valentina Sur. En ese lugar, tenía que cumplir el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado por la justicia federal. Sin embargo, se sospecha que volvió a la comercialización de drogas y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la justicia provincial no dudó en imputarle ese delito.

En cuanto a la medida cautelar, el narco logró evitar su detención en una comisaría y un juez provincial resolvió que conserve la prisión domiciliaria. De igual modo, lo resuelto se informó de inmediato a la justicia federal.

Este último jueves, la fiscalía federal pidió que se ponga fin a la prisión domiciliaria otorgada a mediados de este año en el ámbito de la justicia federal y que el hombre, identificado como Luis Alejandro Muñoz, sea alojado en una cárcel.

Por su parte, la defensa particular pidió un cuarto intermedio para analizar la nueva causa de la justicia provincial. Pero el MPF se opuso e insistió que Muñoz sea trasladado a una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Posición firme de la fiscalía

La defensa tuvo oportunidad de revisar lo sucedido en la formulación de cargos del MPF de la justicia provincial y consideró que su asistido debía conservar la prisión domiciliaria aunque en otra propiedad.

La fiscalía mantuvo su posición firme de que sea alojado en la cárcel,

A su turno, el condenado se excusó y se limitó a señalar que sufre de adicciones.

Enojo del juez por la violación de las pautas de conducta

Tras escuchar a las partes, el juez evaluó que debía revocarse la prisión domiciliaria por la violación de las reglas de conducta y que Muñoz sea trasladado a Senillosa.

En ese marco, ordenó a la Policía Federal que se encargue de su detención. Asimismo, apenas quede alojado en el penal federal, deberá ser evaluado para iniciar un tratamiento de adicciones.

Bajo la lupa del Departamento Antinarcóticos

Muñoz fue uno de los principales sospechosos en una investigación que llevó adelante el Departamento Antinarcóticos de la Policía provincial. En 2020 y 2021, luego de varios allanamientos, se logró apresar a mujeres y hombres ligados a la venta de drogas en distintos barrios de esta capital.

Algunos de los implicados empezaron a ser investigados en 2019 pero la labor principal de los sabuesos de Antinarcóticos se llevó a cabo en 2020 y 2021. Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda del sector “La Costa”, en el barrio Valentina Sur. En este lugar, fueron secuestrados más de 11 kilos de marihuana y cocaína. Entre las particularidades, se encontraron ladrillos de droga ocultos en autos de los sospechosos y, en una camioneta, creatina micronizada, una sustancia utilizada en el estiramiento de los estupefacientes.

Los operativos simultáneos del 22 de enero de 2021 incluyeron viviendas de la ciudad de Cutral Co y otros barrios de Neuquén capital, con un destacado despliegue en la calle Novella al 1400 y la Colonia Nueva Esperanza. En todos estos puntos el resultado de la tarea policial fue positiva y se incautaron grandes cantidades de droga.