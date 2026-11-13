La rápida intervención de bomberos salvó la vida de un bebé de un año en Neuquén

El menor sufrió una convulsión. Gracias a su accionar, los profesionales lograron asistirlo y salvarlo.

La rápida intervención del personal policial de la División Bomberos del Cuartel Seis de Neuquén capital permitió que este viernes un niño de un año lograra salvar su vida. La situación se registró en horas del mediodía y, por fortuna, tuvo un final feliz.

De acuerdo al reporte, los efectivos asistieron al bebé, que habría sufrido una convulsión.

Las diligencias ocurrieron cerca del mediodía, en la intersección de las calles Casimiro Gómez y Primero de Enero . Allí, la madre del menor pidió ayuda desde el interior de su vehículo.

Los bomberos se encontraban en una comisión de servicio cuando advirtieron la emergencia.

Una intervención clave

Tras advertir la situación, los efectivos brindaron los primeros auxilios al bebé y lograron estabilizar su estado.

Posteriormente, personal de la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén se hizo presente en el lugar y quedó a cargo del procedimiento, a la espera de la llegada de los profesionales de la salud.

Desesperante: rescataron a un bebé de 10 meses que quedó encerrado en un auto

Un bebé de 10 meses quedó encerrado accidentalmente en el interior de un vehículo en la zona sur de Neuquén y, tras el rápido llamado de su madre, efectivos policiales lograron rescatarlo y ponerlo bajo resguardo. Afortunadamente, el pequeño se encuentra en buen estado de salud.

Fuentes policiales informaron que el operativo de emergencia -encabezado por efectivos de la Comisaría 44° de Valentina Sur- se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre por la tarde en un barrio privado. Luego de ser alertados del caso a través del Centro de Operaciones Policiales, una patrulla se trasladó al lugar de manera urgente.

Al respecto, explicaron que un bebé de 10 meses había quedado atrapado en el interior de un auto luego de que el sistema de cierre centralizado se activara con las llaves en su interior.

El hecho ocurrió cuando la madre del menor descendió del vehículo junto a sus dos hijos. Según relató la mujer a los uniformados, tras acompañar al hermano mayor al interior de la vivienda, las puertas del rodado se bloquearon automáticamente, dejando al bebé atrapado en el habitáculo.

Ante la desesperación de la familia y el aumento de la temperatura dentro del auto, los efectivos actuaron con rapidez: con la autorización expresa de la madre, rompieron la ventanilla del acompañante para acceder al interior y extraer al pequeño a salvo.

Al momento del rescate, el bebé se encontraba consciente, aunque registraba signos de calor y enrojecimiento en la piel por el sofocante encierro. Minutos más tarde, tras ser puesto al resguardo de su madre, se constató que se encontraba tranquilo y alimentándose en buen estado de salud.