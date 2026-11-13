Protagonizó una pelea en la calle, intervino la policía y descubrieron que tenía un pedido de captura de Salta

El sujeto detenido es oriundo de la provincia vecina y tenía un pedido de búsqueda en el marco de una causa por robo calificado en grado de tentativa.

El salteño fue detenido y se iniciaron las actuaciones para su traslado a la provincia de Salta.

La intervención de la Policía de la provincia del Neuquén permitió detener a un sujeto con pedido de captura vigente en otra provincia. Los trabajos estuvieron a cargo del personal de la Comisaría Décima de la localidad de Añelo , que actuó y atrapó a un hombre que protagonizó una pelea en la vía pública junto a otro.

De acuerdo a la información difundida por las autoridades, el operativo se desarrolló durante este viernes 13 de noviembre por la mañana , tras advertir la riña entre los dos sujetos.

La pelea, en plena calle, ocurrió en un sector del barrio El Mirador , ubicado en el Casco Viejo de la localidad.

El procedimiento se inició cuando efectivos policiales que realizaban un operativo de tránsito sobre la Ruta Provincial 7 y calle Intendente Tanuz observaron el enfrentamiento.

Intervención e identificación

Ante la situación registrada, el personal policial inició las tareas de intervención. En ese momento, ambos protagonistas se mostraron hostiles.

Por este motivo, los hombres fueron demorados por presunta infracción al Código de Faltas de la provincia del Neuquén.

Posteriormente, durante las actuaciones de rigor, se constató que uno de los hombres registraba un pedido de captura vigente, emitido por la Justicia de la provincia de Salta, en el marco de una causa por robo calificado en grado de tentativa.

Sebastián Fariña Petersen

Detención y traslado

Luego de las actuaciones, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes, quienes notificaron formalmente al hombre su detención. Asimismo, se iniciaron las actuaciones para coordinar su eventual traslado a la provincia de Salta.

Caminaba por pleno centro con cinco pedidos de captura

La Policía de la provincia de Neuquén logró la detención de un sujeto en pleno centro de la capital. El caso tuvo una particular connotación, ya que el hombre atrapado circulaba con cinco pedidos de captura vigentes.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, personal de la División Recaptura de Evadidos logró interceptarlo, luego de verificar que presentaba distintas causas judiciales por delitos contra la propiedad.

La investigación se inició por pedido de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, luego de que se solicitara localizar al sujeto, quien había proporcionado un domicilio inexistente, dificultando su ubicación.

Una vez recibido el aviso, las fuerzas de seguridad iniciaron una serie de tareas investigativas y de observación encubierta.

Tras las diligencias, los efectivos lograron identificar al hombre buscado cuando transitaba en pleno centro por avenida Argentina, frente a la Catedral de Neuquén capital.

Sin dudarlo, procedieron a su inmediata aprehensión.

Formulación de cargos

Una vez atrapado, la fiscal interviniente dispuso que el hombre quede detenido y alojado en una dependencia policial de la ciudad.

Ahora, la justicia avanza en una audiencia de formulación de cargos, en la que se definirá su situación procesal.