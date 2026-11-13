En menos de una semana, fueron dos los salteños detenidos en Neuquén con pedidos de captura

El hombre fue interceptado durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de las calles Río Limay y Curi Leuvú. Tras verificar sus datos y comunicarse con las autoridades judiciales de Tartagal, quedó detenido a disposición de la Justicia.

Un hombre que registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de la provincia de Salta , en el marco de una causa por el delito de abigeato , fue identificado y detenido durante un procedimiento realizado por personal de la C omisaría 46° del barrio Los Álamos , ubicado en cercanías a Valentina Sur y Sauces del Limay .

El operativo tuvo lugar el jueves 12 de noviembre por la tarde , mientras efectivos policiales llevaban adelante recorridas preventivas por la jurisdicción. Al circular por las inmediaciones de las calles Río Limay y Curi Leuvú , los uniformados observaron a un sujeto que se desplazaba a pie trasladando un colchón sobre sus hombros , lo que motivó que se acercaran para proceder a su i dentificación en la vía pública.

Al ingresar y consultar los datos del hombre a través de los sistemas informáticos, el personal policial constató que sobre él pesaba un pedido de captura pendiente de cumplimiento, originado en el Norte del país por una investigación en el marco de una causa por abigeato .

Frente a la confirmación de la alerta vigente, tomó intervención la Oficina de Exhortos de Neuquén, que estableció comunicación directa con las autoridades judiciales de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta.

Desde esa magistratura ratificaron la plena vigencia del pedido de captura y dispusieron de manera formal que el sospechoso permaneciera detenido, con el objetivo de garantizar su sujeción al proceso.

Es el segundo salteño detenido en Neuquen en menos de una semana

Un procedimiento de rutina llevado a cabo el 6 de noviembre por la Policía de Neuquén culminó con la detención de un joven, sobre quien pesaba una orden de captura judicial dictada hace cuatro años. El operativo se concretó en las inmediaciones del Parque Central, en pleno centro de la capital provincial, cuando los efectivos interceptaron al sujeto en el marco de tareas de prevención diarias.

El hecho se registró pasadas las 19, en el sector comprendido por la intersección de las calles Mitre y Corrientes. Allí, personal de la División Motorizada observó la presencia de un hombre cuya actitud motivó su identificación. Al momento de responder al requerimiento del personal uniformado, el ciudadano, de 24 años de edad, acreditó ser originario de la provincia de Salta.

A los pocos minutos, el operador de turno confirmó la vigencia de una medida restrictiva de la libertad que databa del año 2022, dictada formalmente por un Juzgado de Garantías de la provincia norteña a instancia de la Fiscalía Penal interviniente, en el marco de una investigación caratulada como robo simple

Posteriormente, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría Segunda de Neuquén, donde quedó alojado a la espera de las directivas de la magistratura salteña para concretar su extradición interprovincial.

Cada año llegan a Neuquen 30 mil personas en busca de trabajo

El combate al delito en Neuquén capital corre en paralelo a una transformación demográfica acelerada. Impulsada por el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta, la provincia recibe alrededor de 30 mil nuevos habitantes por año, el equivalente a la población entera de Chos Malal, lo que obliga a extender los servicios básicos y la presencia policial al ritmo en que se inauguran nuevos loteos.

Para responder a esta demanda, Seguridad trabaja junto al Ministerio de Infraestructura en un plan de obras a contrarreloj que incluye un complejo de seguridad en la meseta, un poco que reunirá comisaría, cuartel de Bomberos y distintas dependencias policiales en uno de los sectores de mayor expansión de la capital.

A Neuquén llegan 21 familias todos los días y el mercado de alquileres está saturado.

También avanzan en la construcción de una nueva dependencia para el barrio Z1 en la capital neuquina, la tercera comisaría para Plottier (en la zona Oeste) y una nueva sede en Taquimilán.

Como parte del plan de obras también mencionó que ya se realizaron las bases para el destacamento de Balsa Las Perlas, del lado neuquino, y proyectan refuerzos en la Isla 132, Los Barrios Provincias Unidas y Balcón de la Ciudad, ademas de la zona del Autódromo de Centenario.