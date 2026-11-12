Un viaje a la nostalgia: un neuquino hizo un documental del Topsy y reunió más de 30 jingles históricos

Jeremías Madrazo realizó un minucioso trabajo de dos años que logró emocionar a más de un neuquino.

Un neuquino emocionó a toda la región con su trabajo.

¿Quién no recuerda la pegadiza canción del supermercado Topsy , las publicidades de Bomba o los clásicos jingles de los comercios que marcaron una época en Neuquén? Esos sonidos que durante años acompañaron a miles de familias volvieron a escucharse gracias al trabajo de Jeremías Madrazo, un joven neuquino que realizó un documental.

La iniciativa surgió de una inquietud personal y se transformó en un proyecto de recuperación de la memoria colectiva. Durante dos años, Madrazo recopiló fotografías, videos, publicidades y distintos materiales de archivo para reconstruir parte de la historia comercial y cultural de la región.

En diálogo con LM Neuquén , el realizador, nacido en Neuquén capital y criado en Plottier , contó cómo comenzó esta búsqueda desde Buenos Aires , ciudad a la que se mudó para estudiar Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires.

"Empecé a ver que en los grupos de Facebook todo el mundo extrañaba Topsy", recordó. Esa curiosidad lo llevó a preguntarse por qué un supermercado había logrado ocupar un lugar tan importante en los recuerdos de varias generaciones de neuquinos.

Para este joven neuquino, la respuesta está vinculada con la identidad de una provincia que creció con familias provenientes de distintos puntos del país y que encontró en determinados espacios, objetos y canciones una historia compartida.

"Creo que es porque éramos todos de familias que venían de lugares distintos y teníamos una necesidad de buscar cosas en común", reflexionó. "Creo que es porque éramos todos de familias que venían de lugares distintos y teníamos una necesidad de buscar cosas en común", reflexionó.

"Topsy está en mi corazón": el documental que emocionó a los neuquinos

El pasado martes 10 de noviembre, Jeremías estrenó "Topsy está en mi corazón", un documental de 8 minutos y 18 segundos que reconstruye la historia del recordado supermercado y su vínculo con el crecimiento de Neuquén.

El trabajo recupera los orígenes de la firma, fundada por Luis Sahores en diciembre de 1978, cuando abrió sus puertas sobre la avenida San Juan. Con el paso de los años, la empresa llegó a contar con más de 30 sucursales distribuidas entre Neuquén, Plottier, Zapala, Cipolletti, Villa Regina y otras localidades del Alto Valle.

Para muchos vecinos, Topsy era mucho más que un lugar donde realizar las compras. Las reglas que regalaban para la escuela, el pan recién horneado, los sorteos de autos cero kilómetro y su inolvidable canción formaron parte de la vida cotidiana de numerosas familias.

En 2014, la cadena fue adquirida por La Anónima y sus tradicionales carteles desaparecieron. Sin embargo, el recuerdo permaneció vigente y su jingle continuó circulando en redes sociales, interpretaciones musicales y conversaciones familiares.

Un arduo trabajo de investigación

Una de las principales dificultades que encontró Madrazo durante la investigación fue recuperar la grabación original de aquella publicidad.

"Con mi hermana siempre nos encantaba el jingle de Topsy, lo cantábamos en la guitarra. Y una vez ella se filmó y lo subió a YouTube", relató.

Pero había algo que le llamaba especialmente la atención: la versión original no aparecía por ningún lado.

"¿Cómo puede ser que no esté el original?", se preguntó. A partir de ese momento, comenzó una búsqueda que incluyó archivos digitales, antiguas páginas web, registros audiovisuales y contactos con personas vinculadas a los medios de comunicación.

Un gran aporte que dio forma al proyecto

La respuesta finalmente llegó desde LU5, gracias a la colaboración de Chuvy López, quien recuperó una serie de grabaciones que conservaba en una computadora.

"Me mandó una cantidad de jingles, así que realmente se me puso la piel de gallina cuando volví a escuchar el de Topsy", expresó. "Me mandó una cantidad de jingles, así que realmente se me puso la piel de gallina cuando volví a escuchar el de Topsy", expresó.

El resultado comenzó a viralizarse, principalmente a través de Instagram, y generó una importante repercusión entre quienes crecieron escuchando aquellas canciones.

Incluso, Madrazo recibió un mensaje de Mercedes Sahores, hija del fundador del supermercado, quien le manifestó su emoción por el trabajo realizado.

Más de 30 jingles históricos de Neuquén y el Alto Valle reunidos en una playlist

La recuperación del jingle original de Topsy fue apenas el comienzo. Junto con esa grabación, Madrazo recibió numerosas publicidades radiales de comercios y empresas que marcaron distintas épocas en Neuquén y Río Negro.

Al escucharlas, decidió reunirlas en una playlist pública de YouTube con más de 30 canciones publicitarias que permiten viajar varias décadas hacia el pasado.

"Me di cuenta de que algo se me prendía adentro al escuchar esos anuncios de radio y me imaginé que a un montón de gente le iba a pasar lo mismo", explicó a LM Neuquén. "Me di cuenta de que algo se me prendía adentro al escuchar esos anuncios de radio y me imaginé que a un montón de gente le iba a pasar lo mismo", explicó a LM Neuquén.

Entre las publicidades recuperadas aparecen nombres que seguramente despertarán recuerdos en más de un vecino: Interlagos, Guía Cores, Topsy, Bomba, Calzado 10 Puntos, Banco Provincia del Neuquén (BPN), Ferracioli, Galver, Autopartes Diagonal, Casino Magic, Credi Guía, Crown Casino y El Niño Feliz.

También forman parte de la recopilación La Anónima, Muebles Díaz, Pinturerías Mitre, La Marca Muebles, Maxigoma, Pire Rayen, Pollolín, After Wire, IFES, Morgado Hogar, Saturno Hogar, Viva María, Yaguar, Tuercomanía, Tuala, La Superiora, La Casa del Cartucho, Gasoleritos, Colorama y Pire.

A esta selección se suman los recordados jingles de La Mañana de Neuquén y LU5, que también forman parte de la historia de la región.

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Para su creador, la importancia de este trabajo va mucho más allá de recuperar publicidades antiguas. Se trata de preservar una parte de la cultura popular que, de otra manera, podría perderse con el paso del tiempo.

"A mí me preocupa mucho la respuesta a la pregunta de cuánto de lo que se genera en Neuquén queda en Neuquén", señaló.

En ese sentido, consideró necesario ampliar la mirada sobre la provincia y prestar mayor atención a las expresiones culturales que contribuyeron a construir su identidad.

Aunque la playlist ya reúne decenas de grabaciones, la búsqueda todavía no terminó. Madrazo quiere continuar ampliando el archivo y recuperar otras publicidades. Entre los materiales que busca especialmente se encuentran los jingles de Leimat y Autopartes La Unión.

Quienes tengan alguno de estos materiales o cualquier otra publicidad puede comunicarse directamente con Jeremías a través del correo electrónico [email protected].

Del documental de Topsy a un libro sobre las marcas históricas del Alto Valle

Pero la recuperación de los jingles no es el único proyecto que Madrazo tiene entre manos. Durante la entrevista con este medio, adelantó que también trabaja en un libro dedicado al diseño gráfico y a la historia de las marcas frutícolas del Alto Valle.

La iniciativa comenzó hace aproximadamente seis meses, cuando encontró en Morón una colección de más de 200 etiquetas antiguas de manzanas y peras producidas en Neuquén y Río Negro.

Se trata de piezas gráficas que se utilizaban para identificar y comercializar la producción regional y que reflejan parte de la historia económica, comercial y visual de la actividad frutícola.

El hallazgo despertó su interés y lo llevó a compartir el material con docentes de Diseño Gráfico de la UBA, quienes se entusiasmaron con la posibilidad de convertirlo en una publicación.

A partir de allí, comenzó un nuevo trabajo de investigación para identificar las empresas que utilizaban aquellas etiquetas y reconstruir sus historias. Incluso, viajó hasta Rosario para reunirse con un historiador que pudiera aportar información sobre el origen de las piezas.

El proyecto lo desarrolla junto a Pilar Veiga, su socia en un estudio de diseño gráfico.