Neuquén se prepara para disfrutar de la Noche de las Vinotecas

El recorrido partirá a las 18 de este viernes 13 de la Oficina de Informes Turísticos del Parque Central y luego continuará en diferentes establecimientos de la capital provincial.

Una nueva edición de La Noche de las Vinotecas tendrá lugar este viernes 13 en la ciudad de Neuquén donde se combinará degustaciones, experiencias gastronómicas y encuentros con emprendimientos vinculados a la cultura del vino y las bebidas patagónicas.

Se ultiman los preparativos para esta iniciativa que invita a descubrir los sabores de la producción regional a través de un recorrido por distintos establecimientos de la capital.

La propuesta forma parte de una celebración impulsada por la Cámara Argentina de Vinotecas , que convoca a establecimientos de distintos puntos del país para promover la cultura vitivinícola y acercar al público a las particularidades de cada región productora.

En Neuquén, la propuesta cuenta con el acompañamiento del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subsecretaría de Turismo, con el objetivo de fortalecer la promoción de los vinos provinciales, generar nuevas experiencias turísticas y poner en valor la producción vitivinícola como parte de la identidad neuquina.

Cómo se desarrollará La Noche de las Vinotecas

En esta edición, el recorrido tendrá tres paradas y comenzará a las 18, con salida desde la Oficina de Informes Turísticos del Parque Central, ubicada en la intersección de avenida Olascoaga y las vías del ferrocarril. Desde allí, los participantes se trasladarán a distintos emprendimientos para conocer sus propuestas y disfrutar de degustaciones especialmente preparadas para la ocasión.

La primera visita será a Zorro Colorado, una destilería artesanal de gin y vermut de la ciudad de Neuquén, distinguida con el Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina otorgado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Allí se podrá conocer el emprendimiento, acercarse a sus procesos de elaboración y degustar sus productos, en una experiencia que permitirá descubrir otras expresiones de la producción regional.

La segunda parada será en Casa León, donde se realizará una cata de tres etiquetas de vinos regionales, acompañadas por un maridaje con productos de la zona. Además, el establecimiento ofrecerá precios promocionales en todas las etiquetas de su carta durante la jornada, una oportunidad para conocer y adquirir distintas expresiones de la vitivinicultura patagónica.

El circuito finalizará en Vino a Tu Casa, una vinoteca boutique especializada en vinos, gins y vermús de la Patagonia. En este espacio se desarrollará una degustación de Pinot Noir neuquinos provenientes de diferentes terroirs, acompañados por un maridaje dulce, para reconocer los matices y las características que distinguen a esta variedad en los distintos ambientes productivos de la provincia.

La experiencia propone un acercamiento a la diversidad de sabores que caracterizan a la producción neuquina, integrando vinos de distintos orígenes, bebidas artesanales y gastronomía regional. También busca fortalecer el vínculo entre los establecimientos comerciales, los productores y el sector turístico, generando nuevas alternativas para disfrutar y conocer la identidad enogastronómica provincial.

La actividad tiene un valor de 75.000 pesos por persona y una promoción de 120.000 pesos para dos participantes. La tarifa incluye los traslados y todas las degustaciones previstas durante el recorrido. La salida será el viernes 13 de noviembre a las 18 desde la Oficina de Informes Turísticos del Parque Central de la ciudad de Neuquén.

Más información y reservas comunicarse: Alto Limay Viajes a los teléfonos 299-5479120 / 2948-419149. Sobre las escalas de la noche: @ginzorrocolorado¸ @casaleon.wines; @vinoatucasaok.