Por primera vez llega a Neuquén La Noche de Las Vinotecas

La ciudad se prepara para una jornada con degustaciones y descuentos para disfrutar los mejores vinos neuquinos.

Será la primera vez que Neuquén participe de la Noche de las Vinotecas

Con el objetivo de difundir la cultura vitivinícola y los productos regionales , Neuquén participará por primera vez en la Noche de las Vinotecas . El evento propone un recorrido por distintos espacios de la ciudad con degustaciones, promociones y actividades especiales.

La Noche de las Vinotecas se llevará a cabo el próximo viernes 14 de noviembre . Este evento federal busca celebrar el vino argentino en todo el país y, en esta edición, la ciudad de Neuquén se sumará por primera vez. La actividad es organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines , con el apoyo de COVIAR y el Fondo Vitivinícola .

A lo largo de la jornada, que se desarrollará de 19 a 23 horas , los vecinos de la ciudad y alrededores, podrán recorrer las vinotecas locales y participar de degustaciones, maridajes, promociones y diferentes actividades culturales. La propuesta busca destacar los sabores patagónicos , el trabajo de las bodegas neuquinas y la identidad vitivinícola regional .

En el marco del Día del Vino Argentino, que se celebra cada 24 de noviembre, el Ministerio de Turismo provincial acompaña la iniciativa para impulsar la comercialización de los vinos neuquinos. Así, busca poner en valor las historias, el esfuerzo y la identidad local que hay detrás de cada botella.

noche vinotecas (3)

Además, la propuesta busca destacar el rol de las vinotecas en el desarrollo del enoturismo, promoviendo el vínculo entre productores, comercializadores y consumidores. De esta manera, se fortalece el crecimiento de bodegas locales —muchas de ellas artesanales y familiares— y se amplía la oferta de experiencias turísticas vinculadas al vino en la provincia.

Qué vinotecas se suman al evento

La celebración contará con la participación de varias vinotecas neuquinas que abrirán sus puertas para compartir degustaciones, promociones y experiencias en torno al vino. Los comercios que forman parte de esta primera edición son:

El Lagar (Edelman 35, teléfono 299 4471239, @vinotecaellagarvinos)

Vinancio (La Rioja 1007, teléfono 2996 55-5788, @vinancio.neuquen)

Vino a tu Casa (Santa Fe 342, teléfono 299 4584700, @vinoatucasaok)

Sabores Selectos (Belgrano 239, teléfono 2996 04-3047, @sselectos)

Placeres (Diagonal España 35, teléfono 299 4207754, @placeres.vinoteca)

Best Food (Av. Argentina 366, teléfono 2993 28-8839, @bestfoodnqn)

Casa León (Alderete 1607, teléfono 2996 05-9647, @casaleon.wines)

Portento (Av. Argentina 810, teléfono 299 5573589, @portentovinoteca)

La Estación (Collón Cura 414, teléfono 2995 05-5180, @laestacion.vinoteca)

noche vinotecas (2)

La Noche de las Vinotecas propone disfrutar, descubrir y compartir la cultura del vino neuquino en una experiencia abierta y federal. Se recomienda beber con moderación y recordar que la venta de alcohol a menores de 18 años está prohibida.

Para más información, se puede escribir a [email protected] o consultar el mapa interactivo disponible en lanochedelasvinotecas.com.ar.