En fotos, así se vivió la primera noche del Salón del Vino en Neuquén

Con la presencia de diez bodegas de la región, el espacio convocó a los fanáticos del vino, la música y la gastronomía.

Los fanáticos del v ino y la buena comida se dieron cita este viernes en la primera noche del Salón del Vino , un evento que congregó a las principales bodegas de la región para potenciar a la ciudad de Neuquén como un punto de referencia para el enoturismo. La actividad, que sigue este sábado, tuvo su lanzamiento exitoso con clases de cocina, DJs en vivo y las cepas más icónicas de la Patagonia.

A partir de las siete de la tarde, los primeros asistentes empezaron a reunirse en la globa ubicada al lado del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) para catar las etiquetas de bodegas marcadas por la identidad neuquina.

Las bodegas Familia Schroeder, Malma, Familia Dellanzo, Fincas del Limay, Moschini, Aicardi, San Sebastián, Patritti, Cutral Co y Puerta Oeste se hicieron presentes en el evento con sus stands. El público, con la compra de una copa, podía acceder a la degustación ilimitada de las distintas cepas de cada establecimiento.

Salon de vinos en MNBA (17) Maria Isabel sanchez

Además de las bodegas, el evento contó con con la presentación de DJs en vivo, clases de cocina a cargo de embajadores de la gastronomía neuquina, un espacio de mercado gourmet y un área de foodtrucks con propuestas de picadas, carnes asadas, platos calientes y comida callejera.

La actividad continúa este sábado, desde las siete de la tarde y hasta la medianoche, con más música, vino y gastronomía. Las entradas se pueden comprar online en el sitio oficial del evento o acercándose a la globa junto al museo.

