Triple femicidio de las chicas de La Matanza: lanzaron un pedido de captura internacional por un ladero de "Pequeño J"

Se trata de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien sería uno de los autores intelectuales del aberrante crimen de Morena, Brenda y Lara.

Matías Agustín Ozorio es buscado por Interpol por el caso del triple femiicidio de Florencio Varela.

El image de las jóvenes Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), que conmocionó al país, suma un nuevo capítulo en su fase de investigación. La justicia emitió en la tarde de este viernes una orden de captura internaciona l para Matías Agustín Ozorio , de 28 años.

Ozorio sería uno de los laderos de “Pequeño P” o “Julito” , como se lo conoce a este narco de origen peruano que estaría detrás de los crìmenes de las chicas de La Matanza, cuyos cuerpo torturados fueron hallados en el patio de una casa de Florencio Varela.

Lo buscan por coautoría de homicidio agravado

Interpol emitió un pedido de captura internacional con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, acusado de ser el ideólogo de los brutales crímenes de las jóvenes perpetrados en la zona sur del conurbano.

Según la orden emitida, Ozorio reside en el barrio porteño de Parque Patricios. El fiscal Adrián Arribas le endilga a Ozorio la coautoría del delito de "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí".

Interpol destacó: "Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes". Es decir, en caso de hallar a Ozorio concretarán su detención preventiva.

Horror transmitido para un reducido grupo

En las últimas horas el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas a los femicidios de Moren, Brenda y Lara Gutiérrez fueron transmitidos en directo a través de una red social, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

Alonso afirmó en Todo Noticias que el crimen fue transmitido a través de una red social. “Sí, para un grupo cerrado. Esta es la información que nosotros relevamos en la investigación. Tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: “Esto le pasa al que me roba droga”“.

CHICAS ASESINADAS EN LA MATANZA Convocan a movilizar en todo el país por el triple femicidio de La Matanza.

El ministro aseguró que “toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, y que “fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”.

Al ser consultado sobre cómo obtuvieron el dato de la transmisión, el ministro de Seguridad bonaerense reveló que el dato habría sido confesado por uno de los cuatro detenidos.

la matanza desaparecidas "Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", sumó.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.