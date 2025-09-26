Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron en Bolivia a otro sospechoso

Lo anunció Patricia Bullrich en la noche de este viernes. Sería uno de los partícipes necesarios del brutal homicidio de Morena, Brenda y Lara.

Tras la orden de captura internacional de Matías Agustín Ozorio , emitida en la noche de este viernes, se suma la detención de un sospechoso del triple crimen de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) ocurrido en Florencio Varela.

Así lo anunció la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de su cuenta oficial de X (exTwitter). Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad peruana, quien se había ido al exterior.

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia”, explicó Bullrich.

La titular de la cartera de Seguridad de la Nación dijo que “el detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara”. También que sería trasladado a dependencias del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Operativo en pasos fronterizos

Según Noticias Argentinas, la captura de Sotacuro se dio en el marco de una intensa búsqueda que incluyó un operativo especial en Jujuy y en pasos fronterizos, ante la sospecha de que los implicados intentaran escapar hacia Bolivia. Fuentes nacionales habían confirmado la intensificación de controles en rutas y pasos fronterizos en el norte del país.

Informes del medio QPJ Policiales y El Noticiero Express (vía Facebook) indicaban que Gendarmería Nacional había perdido el rastro de los fugitivos en Santiago del Estero, reforzando la hipótesis de una huida hacia la frontera. Sotacuro había sido identificado por registros de la CNRT, que lo ubicaban en un viaje en colectivo desde la Ciudad de Buenos Aires hacia San Salvador de Jujuy el 24 de septiembre.

De acuerdo a la información de El Tribuno de Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de esa provincia del norte del país, ordenó controles vehiculares y relevamiento de hospedajes en la ciudad de La Quica, a cargo del fiscal Mendivil.

Como los resultados fueron negativos, solicitaron colaboración de la Policía Nacional de Villazón, Bolivia, para dar con los prófugos. Alrededor de las 20 del viernes localizaron y detuvieron a Sotacuro, quien se encontraba en un hospedaje de esa ciudad boliviana.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Carlos Sair, sostuvo también a través de su cuenta oficial en redes sociales que la detención de uno de los prófugos se pudo efectuar gracias al trabajo conjunto con la Policía de Bolivia. "Sotacuro era uno de los prófugos por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena en Buenos Aires. Espero profundamente que se haga justicia por las tres víctimas", escribió el mandatario.