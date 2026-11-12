Nuevo accidente en un preocupante sector de Añelo: un auto intentaba completar una subida y terminó en una zanja

Ocurrió en Añelo en una zona conocida como Bajada de Los Patrias donde intervinieron Bomberos Voluntarios. Hay preocupación de vecinos por conductores imprudentes.

Un nuevo incidente vial se registró en la zona de Los Patrias, en Añelo, donde un auto terminó dentro de una zanja luego de que su conductor perdiera el control mientras intentaba completar la subida hacia el barrio La Meseta. El episodio volvió a poner la atención sobre un sector que ya fue escenario de otros accidentes de tránsito .

De acuerdo con la información publicada por el portal local Añelo Digital, el vehículo circulaba durante la noche de este miércoles por el tramo conocido como la subida de Los Patrias cuando, por motivos que no fueron precisados, no logró completar el ascenso. En esas circunstancias, el auto comenzó a retroceder y el conductor perdió el dominio del rodado.

La maniobra terminó con el vehículo fuera del cordón amarillo, dentro de una zanja ubicada a un costado del camino. A pesar de las características del incidente, no se registraron personas lesionadas y no fue necesario lamentar consecuencias de mayor gravedad.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de asistencia en el lugar con la intervención de Bomberos Voluntarios de Añelo, personal de salud y efectivos policiales, que acudieron para trabajar en el sector y asistir ante cualquier eventualidad.

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias que provocaron que el auto comenzara a retroceder ni sobre las condiciones en las que se encontraba la calzada al momento del accidente.

Los Patrias, un sector que ya registró otros accidentes

El nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre la circulación en el sector de Los Patrias, donde semanas atrás se había registrado otro accidente que generó preocupación entre los vecinos de Añelo.

En aquella oportunidad, un conductor perdió el control de su automóvil mientras circulaba por la zona conocida como la bajada de Los Patrias y terminó con el vehículo subido a un cordón de contención. El hecho ocurrió durante la noche del martes 27 de octubre y tampoco dejó personas heridas.

La secuencia había sido difundida por Añelo Digital y tuvo repercusión entre los habitantes de la localidad, que utilizaron las redes sociales para manifestar su preocupación por la forma en que algunos conductores transitan por ese sector.

Gentileza Añelo Digital

Entre los reclamos, varios vecinos apuntaron a la velocidad con la que circulan los vehículos y advirtieron que no solamente los autos particulares, sino también los camiones que utilizan ese recorrido, deben extremar las precauciones.

La preocupación estaba vinculada con la seguridad vial en un sector de circulación cotidiana, especialmente para quienes utilizan los accesos que conectan con distintos barrios de la localidad.

Un accidente fatal en la Ruta 17

La sucesión de incidentes viales también se produce en un contexto de preocupación por otros accidentes registrados en Añelo y sus alrededores. Hace aproximadamente un mes, un hombre de unos 37 años murió tras un siniestro ocurrido sobre la Ruta provincial 17, en cercanías de la localidad.

La víctima tenía vinculación laboral con una empresa de servicios petroleros de la zona. Los efectivos policiales que llegaron al lugar lo encontraron sobre la cinta asfáltica y, poco después, personal médico del hospital de Añelo constató su muerte.

En ese caso, el conductor del vehículo involucrado permaneció en el lugar y dio aviso de lo ocurrido. El automóvil fue secuestrado y quedó a disposición de la investigación judicial para determinar las circunstancias del impacto.

Entre los aspectos que se analizaron apareció la falta de iluminación en el sector, ya que el accidente ocurrió alrededor de las 6:40, cuando todavía había poca luz natural. También se advirtió que la iluminación artificial no cubría de manera adecuada todo el tramo de la ruta.

Aunque se trata de hechos diferentes y no hay elementos para establecer una relación entre sus causas, los episodios vuelven a poner sobre la mesa la seguridad vial en una localidad atravesada por una intensa circulación vehicular, vinculada tanto con la actividad cotidiana de sus habitantes como con el movimiento generado por la industria hidrocarburífera.

En el caso de este miércoles, afortunadamente, el automóvil terminó en una zanja y no hubo que lamentar personas heridas. Sin embargo, el episodio se suma a los antecedentes recientes en Los Patrias, un sector donde los vecinos ya habían expresado su inquietud por los riesgos de la circulación.