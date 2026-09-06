Conmoción en Añelo: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 17
Una persona murió esta madrugada en la Ruta 17, a la altura de Añelo, tras un episodio que la Policía investiga como un accidente.
Una persona perdió la vida durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 17, a la altura de Añelo. Según fuentes consultadas por LM Neuquén, la víctima habría sido atropellada, aunque las circunstancias exactas del hecho todavía no fueron confirmadas oficialmente.
De acuerdo con información recogida en el lugar, el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas mientras trabajaban efectivos policiales y se realizaban las actuaciones correspondientes.
En las últimas horas, la circulación fue habilitada de manera parcial, aunque el cuerpo de la víctima aún permanece en el sector y continúa la presencia policial mientras avanza la investigación.
Corte en Añelo por la muerte de una persona en la Ruta 17
Como consecuencia del corte, numerosos vehículos permanecen demorados a la espera de poder completar el ingreso a Añelo. Desde la Policía se recomienda circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
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