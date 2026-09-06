Policiales La Mañana Añelo Conmoción en Añelo: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 17

Una persona murió esta madrugada en la Ruta 17, a la altura de Añelo, tras un episodio que la Policía investiga como un accidente. Agregar LM Neuquén a







Accidente fatal en Añelo a la altura de la Ruta 17.

Una persona perdió la vida durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 17, a la altura de Añelo. Según fuentes consultadas por LM Neuquén, la víctima habría sido atropellada, aunque las circunstancias exactas del hecho todavía no fueron confirmadas oficialmente.

De acuerdo con información recogida en el lugar, el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas mientras trabajaban efectivos policiales y se realizaban las actuaciones correspondientes.

En las últimas horas, la circulación fue habilitada de manera parcial, aunque el cuerpo de la víctima aún permanece en el sector y continúa la presencia policial mientras avanza la investigación.