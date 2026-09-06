Impactante vuelco: un auto perdió el control en Autovía Norte al chocar contra una vaca

El accidente ocurrió este sabado por la noche. Los protagonistas se encuentran en buen estado de salud y son oriundos de la ciudad de Bariloche.

Un impactante vuelco se registró este sábado por la noche en Autovía Norte , donde un auto chocó contra una vaca que se encontraba en la cinta asfáltica, perdió el control y terminó despistando hacia la banquina donde queda apoyado sobre su techo. Los ocupantes del vehículo se encuentran en buen estado de salud.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 27 alrededor de las 22:00 horas . Los protagonistas fueron un matrimonio , de 62 y 64 años respectivamente, radicados en la ciudad de Bariloche y el auto Renault Clio Mio en el que circulaban tuvo que ser auxiliado por una grúa.

En el lugar se hizo presenta personal del Hospital de Plottier, donde la dra Velazquez realizó la primera asistencia y se llevó adelante el traslado de la conductora al nosocomio local. En tanto, el acompañante manifestó no necesitar atención médica, indicó en diálogo con LM Neuquén el comisario Nestor Muñoz.

Qué se sabe sobre la vaca que protagonizó el vuelco

En el lugar intervinieron personal de la División Tránsito y Rural Plottier-Senillosa. Una vez terminadas las diligencias, efectivos se acercaron al hospital y, según reveló la médica que intervino, se le realizaron placas radiografícas a la conductora la cual no presenta lesiones de gravedad, por lo que a la misma se le dio el alta médica.

Respecto a la procedencia del vacuno, el comisario Muñoz reveló que todavía no se supo quién es el dueño del animal.

"Tenemos identificados un par de crianceros de la zona donde ocurrió el siniestro, pero todavía no los hemos podido entrevistar", expresó.

Fuerte vuelco en la Autovía Norte: autos frenados y personas en la ruta para recoger la mercadería

Un vuelco ocurrido el lunes pasado en la Autovía Norte generó una situación de riesgo que rápidamente comenzó a ser advertida por los vecinos cercanos a la Policía. El motivo fue que tras el siniestro quedó un vehículo cerca de la vía de circulación y además varias personas comenzaron a frenar para recoger parte de la mercadería que trasladaba.

"Pasando la laguna de sal volcó un camión de verduras. Hay muchos autos parados al costado y gente sacando las frutas y verduras”, fue una de las alertas que comenzaron a circular entre los conductores y vecinos de los barrios aledaños de Plottier.

Desde la Policía informaron a LM Neuquén que se trató de un siniestro que dejó solamente daños materiales. No se registraron personas heridas como consecuencia del vuelco. Además, se acercó un móvil para resguardar la zona.