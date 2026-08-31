Fuerte vuelco en la Autovía Norte: autos frenados y personas en la ruta para recoger la mercadería

El siniestro se registró este lunes en horario de gran circulación. Una camioneta quedó lateralizada sobre la banquina en sentido Plottier-Neuquén.

Un vuelco ocurrido este lunes en la Autovía Norte generó una situación de riesgo que rápidamente comenzó a ser advertida por los vecinos cercanos a la Policía. El motivo fue que tras el siniestro quedó un vehículo cerca de la vía de circulación y además varias personas comenzaron a frenar para recoger parte de la mercadería que trasladaba.

"Pasando la laguna de sal volcó un camión de verduras . Hay muchos autos parados al costado y gente sacando las frutas y verduras ”, fue una de las alertas que comenzaron a circular entre los conductores y vecinos de los barrios aledaños de Plottier.

De acuerdo a lo relevado, hacia las 8:30 de la mañana gran parte de la mercadería, sobretodo limones y naranjas, desbordaron por la caja de la camioneta que había quedado gravemente destrozada tras perder el control en dirección hacia Neuquén.

La situación generó preocupación entre quienes transitaban por la Autovía Norte en horario pico, debido al riesgo de que los conductores se encontraran de manera imprevista con personas sobre la ruta o con vehículos detenidos al costado, sobre la banquina.

Desde la Policía informaron a LM Neuquén que se trató de un siniestro que dejó solamente daños materiales. No se registraron personas heridas como consecuencia del vuelco. Además, se acercó un móvil para resguardar la zona.

Impactante vuelco en la Ruta del Petróleo: el conductor manejaba borracho y su hija fue hospitalizada

Este domingo se registró el vuelco de un auto en la ruta 51, en la zona de la rotonda de la ruta 67, alrededor de la 1 de la madrugada. Se trata de una zona donde reincidentemente se registran accidentes por la falta de iluminación y cartelería de grandes dimensiones.

A bordo de un Chevrolet Aveo circulaban un hombre junto a su hija y pareja de la joven, oriundos de Añelo, cuando pasó de largo y terminó volcando a un costado de la banquina y finalizó con importantes daños debajo de un cartel publicitario de grandes dimensiones.

La joven, de 22 años de edad, resultó con golpes y debió ser asistida por Bomberos Voluntarios y luego por personal del Hospital Natalio Burd de Centenario. Sin embargo, fuentes consultadas informaron que no revistió lesiones de gravedad al igual que su pareja y su padre.

Cabe destacar que, a la llegada de personal de Tránsito de Villa Obrera, procedieron a realizarle un test de alcoholemia al conductor y arrojó un resultado positivo de 1,52 gramos por litro de sangre. El hombre, de 51 años, resultó ileso y contaba con licencia profesional, la cual fue retenida y recibió una multa.

Gran preocupación por falta de iluminación en la ruta petrolera

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría 49 y personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Vista Alegre, encabezado por su secretario, Luis Mera. El funcionario explicó que se encontraban realizando un operativo en la zona Sur cuando fueron alertados sobre el siniestro, por lo que se trasladaron hasta el lugar para intervenir.

Si bien en este hecho el conductor del automóvil circulaba bajo los efectos del alcohol, persiste la preocupación por la falta de iluminación y de mayor señalización en las rotondas. En este sentido, mencionó que se realizaron numerosos relevamientos y que la problemática fue planteada ante autoridades de Vialidad Provincial.

Sin embargo, indicó que aún no recibieron una respuesta concreta y que ahora aguardan nuevas reuniones para avanzar sobre el tema.

Los choques y vuelcos registrados tanto en esta rotonda como en la ubicada pocos kilómetros más adelante son frecuentes y la falta de funcionamiento de las luminarias representa además un peligro latente.