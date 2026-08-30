Neuquén, en el podio de las provincias con mejores condiciones para crecer

Un informe de UNICEF la posicionó en tercer lugar entre las jurisdicciones con mejor calidad de vida para niñas, niños y adolescentes. Cuáles son los desafíos pendientes.

La provincia de Neuquén se posicionó en el tercer lugar entre las jurisdicciones argentinas con mejores condiciones para crecer. En 2025 registró un marcado crecimiento interanual en su Índice Provincial de la Niñez (IPN), una medición que permite comparar el bienestar de los niños y adolescentes según las condiciones materiales de cada zona, el acceso a la salud y la educación y la incidencia de situaciones violentas en su territorio.

En base al documento publicado por UNICEF Argentina , "Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia", Neuquén alcanzó el podio de las provincias con mejores condiciones para las infancias. Neuquén obtuvo un valor de 0,760 en el IPN de 2025, por lo que se ubicó sólo por debajo de Tierra del Fuego (0,820) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0,809).

Con este resultado, la región se posiciona en el segundo puesto en la Patagonia y supera significativamente el promedio nacional, que se sitúa en 0,630. Según los datos publicados, Neuquén mostró en 2025 una medición que es un 20% superior a la media de todo el país.

Este índice busca comparar las condiciones de crecimiento de la población en las distintas provincias argentinas con una medición que exceda las estadísticas económicas e incluya otros aspectos que hacen al bienestar y al desarrollo de los niños y adolescentes. Así, se suman otros datos relevantes como cobertura de vacunas, asistencia escolar o acceso a la tecnología educativa.

Qué mide el Índice Provincial de la Niñez

UNICEF comenzó a realizar estas mediciones comparativas en 2016 y, desde entonces, las localidades neuquinas mostraron un crecimiento sostenido a largo plazo, aunque se nota una mejora significativa en la comparación interanual entre 2024 y 2025, el último año analizado por este informe.

El índice mide cuatro aspectos que hacen al bienestar de los niños y adolescentes. Las condiciones materiales comparan los ingresos familiares per cápita, la pobreza monetaria extrema (indigencia) y las necesidades básicas insatisfechas en hogares con niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, la dimensión del acceso a la salud evalúa la mortalidad infantil evitable, la cobertura de vacunación triple bacteriana (refuerzo de los 5 años) y la proporción de bajo peso al nacer.

La dimensión educativa incorpora la asistencia escolar en edades especialmente relevantes, la finalización de la escuela secundaria, los desempeños escolares y el uso de herramientas digitales. Finalmente, la dimensión de violencia incorpora el embarazo de niñas menores de 15 años, teniendo en cuenta que la mayoría de los embarazos adolescentes son el resultado de casos de abuso.

Mientras que Neuquén y el resto de las provincias patagónicas superan la media nacional, las condiciones más difíciles para el crecimiento de las infancias se registran en el norte del país, con Formosa en el último lugar del IPN (0,349), superado por Chaco (0,436), Misiones (0,523) y Corrientes (0,537).

"Las provincias situadas por sobre esa referencia pueden aportar experiencias y aprendizajes sobre políticas que produjeron resultados favorables, aunque su ubicación no implica que hayan resuelto todos los desafíos", señalaron desde UNICEF.

El papel de Neuquén y las áreas en las que destaca

El informe publicado por UNICEF permite analizar las ventajas y desafíos de la provincia de Neuquén en cuanto al desarrollo adecuado de su población más joven.

Salud

Junto con Tierra del Fuego, Chubut y Jujuy, la provincia de Neuquén se destaca por su amplia cobertura de salud, lo que se traduce en mediciones favorables de reducción de la mortalidad infantil y de bajo peso al nacer, así como una mayor cobertura de vacunación.

"La evolución de esta dimensión advierte sobre la necesidad de sostener políticas que suelen producir resultados de manera acumulativa", señalaron desde la organización. Y agregaron: "Las diferencias provinciales muestran que los resultados sanitarios dependen de la articulación entre atención primaria, hospitales, políticas alimentarias y estrategias de búsqueda activa de la población".

De este modo, las cifras neuquinas reflejan una política sostenida de cobertura sanitaria y concientización planteada a largo plazo, más que una gestión específica del último año analizado.

Ingresos

En relación a las condiciones materiales, Neuquén también muestra mayores niveles de ingresos para las familias con integrantes en la niñez o adolescencia. Junto con CABA, Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz, es una de las provincias con mejores condiciones en la calidad de vida de sus habitantes.

Según se informó desde el gobierno provincial, Neuquén registró la creación de 12 mil nuevos puestos de trabajo desde fines de 2023 hasta la actualidad. Desde UNICEF señalaron que "la evolución del empleo, los salarios, las transferencias de ingresos y los precios influyen directamente sobre los recursos disponibles en los hogares", aunque es necesario apalancar esa disponibilidad con inversión en obras y servicios públicos para evitar privaciones estructurales.

La organizanción advirtió que "una política orientada únicamente a los ingresos puede producir mejoras importantes y, aun así, dejar pendientes restricciones estructurales que requieren inversión pública sostenida y una intervención territorial más localizada".

Educación

Con respecto a la educación, tanto Neuquén como el resto de las jurisdicciones argentinas enfrentan un gran desafío: este índice se mantuvo prácticamente estable durante toda la década de mediciones.

Si bien la provincia avanzó en infraestructura escolar con la eliminación de las aulas tráiler, desde UNICEF explicaron que "la expansión del acceso escolar constituye una condición fundamental, pero resulta insuficiente cuando no está acompañada por continuidad de las trayectorias, aprendizajes adecuados y acceso efectivo a recursos digitales".

En conclusión, consideraron que "el desafío consiste en garantizar que la presencia en la escuela se transforme en aprendizajes y en la posibilidad efectiva de completar los niveles educativos".

Embarazo adolescente

La dimensión de la violencia es, quizás, una de las menos representativas del índice. Si bien medir el embarazo de menores de 15 años releva un aspecto grave de la violencia sexual que padecen niñas y adolescentes mujeres menores de 15 años, este dato no muestra conjunto de las violencias que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Tanto en Neuquén como en el resto de las provincias, la reducción del embarazo de niñas menores de 15 años se relaciona con políticas de salud sexual y reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual integral, continuidad educativa y ampliación de proyectos de vida.

Sin embargo, las situaciones agrupadas bajo este indicador pueden responder a contextos sociales y familiares muy diversos, por lo que no se pueden obtener conclusiones excluyentes en base a las estadísticas publicadas.