La Justicia rechazó la cautelar y la Municipalidad puede retomar la obra de calle Mandalari

Quedó sin efecto la suspensión de la obra en la calle Mandalari. La Municipalidad de Neuquén podrá retomar los trabajos bajo el Plan de Gestión Ambiental.

La Justicia rechazó la medida cautelar que suspendía la obra de calle Mandalari y dejó sin efecto la paralización preventiva de los trabajos, por lo que la Municipalidad de Neuquén puede reiniciar la obra con los controles y medidas ambientales correspondientes.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio , confirmó el alcance de la resolución: “La Justicia rechazó la medida cautelar que implicaba la suspensión y paralización total de la obra de la calle Mandalari, con eso queda sin efecto la suspensión preventiva que teníamos y se puede dar continuidad”.

“Estamos conformes con este pronunciamiento porque da fe de que el municipio de la ciudad de Neuquén hizo todo ordenadamente, no solo en términos de obra, sino principalmente en términos ambientales”, remarcó Baggio.

La resolución le solicita además al municipio, a través de la subsecretaría de Medio Ambiente, llevar adelante un riguroso control y seguimiento de las medidas de prevención y mitigación previstas en el Plan de Gestión Ambiental, con el objetivo de minimizar los impactos ambientales negativos y gestionar los riesgos propios de la obra.

Al respecto, Baggio observó que la continuidad de los trabajos “siempre estuvo acompañada por ese seguimiento”. “Tenemos que garantizar la preservación ambiental y llevar adelante el control de las medidas previstas”, indicó.

La decisión judicial establece también que esas tareas deberán ser informadas a la ciudadanía.

“La información y la difusión de todos los aspectos ambientales siempre estuvieron a disposición de los vecinos y de la justicia que nos ha dado la razón y estamos muy conformes con la medida”, insistió en ese aspecto de manera especial.

Ahora, a partir de este dictamen, el subsecretario municipal informó que “la Municipalidad de Neuquén va a retomar cuanto antes las tareas en la calle Mandalari, una obra importantísima para todos porque jerarquiza todo el sector norte de la ciudad de Neuquén y vincula a tres barrios”.

La suspensión se había decidido de forma temporal mientras la Justicia pedía al municipio la documentación técnica y ambiental relacionada con el proyecto, antes de tomar una decisión sobre la solicitud de una medida cautelar definitiva hecha por un grupo de vecinos.

La obra contempla una calzada pavimentada de 12 metros de ancho, veredas de ambos lados, bicisendas, iluminación LED, rotondas de ordenamiento vial y un esquema pluvial de envergadura diseñado para canalizar las aguas que hoy hacen inseguro el sector.

Fuera del Área Natural Protegida

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, había aclarado tiempo atrás que Mandalari es una calle pública de la ciudad y, por este motivo, se encuentra estrictamente fuera de los límites del Área Natural Protegida. Además, remarcó que el proyecto cuenta con la evaluación técnica de profesionales del área ambiental, quienes concluyeron que la consolidación de la avenida representará un salto cualitativo en el entorno.

Nicola destacó que la avenida “está materializada hace mucho tiempo”, y mencionó que su uso es constante, pero al no estar consolidada se generan “muchos inconvenientes, inseguridad en la circulación y problemas por las corridas de agua que se dan por lo que es el riego de Parque Norte”.

Y en este marco subrayó que la seguridad de quienes ya circulan por la zona es uno de los ejes centrales de la intervención: “Hay mucha gente que circula o que camina por allí, pero va por una calle que, en general, está en pésimo estado por la situación que tiene, por las corridas de agua, sin iluminación, sin seguridad”, dijo y afirmó: “No tiene un lugar exclusivo para el peatón”.