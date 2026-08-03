Aseguran que la obra en calle Mandalari cuenta con estudio de impacto ambiental y aval técnico

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, respaldó la ejecución de la obra. Dijo que la calle “no es un área protegida”.

Francisco Baggio aseguró que la obra en calle Mandalari cumple con todos los requisitos.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio , respaldó la ejecución de la obra sobre la calle Mandalari y aseguró que el proyecto cumple con todos los requisitos ambientales y se desarrolla sobre una traza histórica que no forma parte de un área protegida de Neuquén .

“Estamos frente a una gran obra pública de la ciudad de Neuquén que respeta todos los criterios ambientales”, afirmó Baggio, al explicar que en la subsecretaría fueron presentados los documentos técnicos y el estudio de impacto ambiental que respaldan la intervención.

El funcionario aclaró que Mandalari “es una calle trazada hace 66 años”, consolidada desde la creación de Parque Norte, y remarcó que la obra busca jerarquizar una vía ya existente. Explicó que actualmente presenta una fuerte pendiente de 45 metros entre su inicio y su final, además de escorrentías de agua y condiciones que la vuelven peligrosa para vecinos y usuarios.

Pedido de dos barrios

Baggio señaló que la pavimentación fue solicitada por las comisiones vecinales de 14 de Octubre y Rincón de Emilio y destacó que la obra fue incorporada al presupuesto municipal. También remarcó que la calle cumple un rol estratégico como vía de evacuación para barrios como Rincón del Río, Rincón de Emilio, Rincón Club de Campo y 14 de Octubre.

En ese sentido, indicó que el proyecto mejorará la seguridad y la accesibilidad del sector con la construcción de dos veredas, una ciclovía e iluminación, permitiendo además que personas con movilidad reducida puedan transitar por la zona.

Respecto a las críticas sobre una posible afectación de Parque Norte, el subsecretario aseguró que la calle “no es un área protegida”. Explicó que, tras una rectificación aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante, la traza quedó completamente emplazada sobre tierras municipales y fuera del parque.

Una obra sobre terrenos municipales

Además, detalló que durante la mensura se detectó que parte del trazado anterior invadía terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional del Comahue, por lo que fue necesario realizar una leve modificación para que la obra se ejecutara íntegramente sobre terrenos municipales.

“Cuando hacés una obra definitiva, tiene que hacerse enteramente en tu terreno”, ejemplificó Baggio, y sostuvo que toda la documentación técnica que respalda esa rectificación forma parte del expediente del estudio de impacto ambiental.

Finalmente, comparó la intervención con la realizada años atrás sobre la calle Huilén, que también era una vía de tierra lindante a un área protegida y que, tras su pavimentación, mejoró las condiciones de seguridad y circulación.

“Hoy todos estamos muy conformes con Huilén, como vamos a estar en unos meses más muy conformes con Mandalari”, concluyó.