Trabajadores de Salud Mental piden reducir la jornada laboral: qué dijo Provincia

Los empleados solicitan respetar las 6 horas del Convenio Colectivo de Trabajo. El Ministerio de Salud emitió un comunicado.

Los trabajadores de Salud Mental de Neuquén mantienen el reclamo desde hace un año. El Ministerio emitió un comunicado.

Los trabajadores de los equipos de Salud Mental de la provincia de Neuquén reclamaron al Ministerio de Salud la aplicación de una jornada laboral de seis horas , apelando al régimen que se encuentra contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

Desde el Gobierno respondieron al planteo con un comunicado en el que aseguran, entre otras cosas, que la reducción horaria solo corresponde, según la normativa vigente, a quienes cumplen determinadas funciones en el Hospital Provincial Neuquen Dr. Castro Rendon.

El reclamo lleva alrededor de un año por la vía administrativa y, según explicó el abogado Marcos Pastorutti , patrocinante de los trabajadores, busca que el régimen de seis horas no quede limitado al hospital de mayor complejidad de Neuquén capital, sino que alcance a los equipos de Salud Mental que desarrollan sus tareas en otros establecimientos de la provincia.

En diálogo con medios radiales locales, Pastorutti sostuvo que el pedido fue acompañado por una amplia mayoría de los empleados del sector y cuestionó la respuesta que recibieron inicialmente por parte de las autoridades sanitarias.

Sebastian Fariña Petersen

El reclamo de los trabajadores

“Hace un año ya se interpuso un reclamo administrativo al Ministerio de Salud que fue encauzado por la Subsecretaría de Salud dando una respuesta formalista, si se quiere, basada en un criterio de criticidad de cuatro paredes”, explicó Pastorutti.

Según detalló, desde la cartera sanitaria se consideró que las condiciones que permiten acceder a la jornada reducida están vinculadas específicamente con las tareas desarrolladas dentro del Hospital Castro Rendón. Los trabajadores de Salud Mental cuestionaron esa interpretación y plantearon que debería contemplarse la naturaleza de la actividad que realizan los equipos en toda la provincia.

Pastorutti sostuvo que la posición oficial no tiene en cuenta “las tareas que dan cuenta, obviamente, de lo que hace a la criticidad, que es ni más ni menos que lo que le afecta a la salud a las trabajadoras y trabajadores de los equipos de Salud Mental de toda la provincia de Neuquén”.

Además, indicó que el planteo cuenta con un fuerte respaldo dentro del sector. “Este reclamo fue presentado y suscrito por más del 80% de las y los trabajadores del sector”, aseguró.

De acuerdo con el abogado, tras recurrir la primera respuesta administrativa no obtuvieron una nueva contestación. Por ese motivo, esta semana presentaron un pronto despacho para exigir una definición del Ministerio de Salud.

“En los próximos 10 días el Ministerio de Salud debe dar una respuesta y, si no, acudiremos a la Justicia para obtenerla”, anticipó Pastorutti.

El representante legal también denunció que los empleados recibieron advertencias ante la posibilidad de cumplir jornadas de seis horas por decisión propia. “Comenzaron a decirles que les iban a hacer descuentos de haberes, comenzaron a decirles que los iban a sancionar si cumplían las 6 horas”, afirmó.

Para Pastorutti, el eje central del planteo está relacionado con las condiciones laborales y el impacto que las tareas tienen sobre los propios integrantes de los equipos.

“Todos los trabajadores y trabajadoras del sector quieren cuidar su salud. Si no lo hace el empleador, lo voy a hacer yo”, expresó. “Todos los trabajadores y trabajadoras del sector quieren cuidar su salud. Si no lo hace el empleador, lo voy a hacer yo”, expresó.

Qué respondió el Ministerio de Salud de Neuquén

Tras los pronunciamientos públicos, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió un comunicado en el que rechazó que no haya dado respuesta a los pedidos y precisó su interpretación sobre los alcances del Convenio Colectivo de Trabajo.

La cartera sanitaria informó que fueron presentadas 16 notas de integrantes de equipos psicosociales y de Salud Mental correspondientes a Neuquén capital, San Martín de los Andes, Centenario, Cutral Co-Plaza Huincul, Plottier, Loncopué, Las Lajas, Aluminé, Las Ovejas, Villa La Angostura y Andacollo.

Según Provincia, “la totalidad de los planteos presentados” fueron analizados, fundamentados y respondidos por las vías administrativas formales.

Respecto del reclamo de fondo, Salud explicó que el CCT vigente establece una jornada especial de 30 horas semanales, con turnos de seis horas, únicamente para quienes desempeñan funciones permanentes y habituales en áreas críticas de hospitales de complejidad VIII, condición que actualmente corresponde al Castro Rendón.

En ese sentido, el Ministerio sostuvo que el encuadre convencional no incluye a centros de salud, centros de día ni hospitales que no tengan el nivel de máxima complejidad, incluso cuando allí se desarrollen tareas asistenciales vinculadas con Salud Mental.

“La autoridad administrativa debe aplicar estrictamente lo acordado en el CCT y carece de facultades para ampliarlo unilateralmente”, señaló el comunicado. “La autoridad administrativa debe aplicar estrictamente lo acordado en el CCT y carece de facultades para ampliarlo unilateralmente”, señaló el comunicado.

La reforma impulsada por el Ministerio de Salud busca modificar cómo funcionan las recetas de medicamentos de alto costo.

Qué debería ocurrir para ampliar las seis horas

Salud también rechazó que exista una situación discriminatoria entre trabajadores. Según explicó, la diferencia en las jornadas no está determinada por la profesión o por la tarea en sí misma, sino por una combinación de condiciones establecidas en el convenio: el servicio específico, el nivel de complejidad del establecimiento y el desempeño habitual en un área considerada crítica.

En cuanto a la licencia profiláctica, otro de los aspectos abordados en los planteos, Provincia señaló que puede alcanzar de manera general a quienes mantienen contacto directo o indirecto con pacientes, pero aclaró que esto no implica que automáticamente sean considerados trabajadores de un “área crítica” a los efectos de acceder a la jornada reducida.

Finalmente, el Ministerio indicó que para extender el régimen de seis horas a otros establecimientos sería necesario modificar el Convenio Colectivo de Trabajo mediante una negociación paritaria entre el Estado provincial y los gremios.

También informó que fue desestimada la posibilidad de aplicar provisoriamente la reducción horaria porque, según la postura oficial, no se acreditó “arbitrariedad manifiesta” ni existen elementos legales que permitan apartarse del régimen actualmente vigente.

“El Ministerio de Salud reafirma su compromiso con el diálogo institucional y el respeto riguroso del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito legítimo para el tratamiento de las condiciones laborales del sector”, concluyó el comunicado.