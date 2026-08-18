Qué hace Julio Iglesias todos los días para mantenerse activo a los 82

No hay clínicas de lujo ni tratamientos secretos: el cantante reveló los hábitos que repite desde hace décadas y que explican su vitalidad.

A los 82 años, Julio Iglesias ll eva una vida tranquila y casi monástica entre sus residencias en el Caribe , lejos de los escenarios y de la exposición pública. Su secreto para mantenerse activo no tiene nada de extraordinario: ninguna clínica de lujo, ningún método secreto ni ninguna dieta de moda. Solo constancia y hábitos simples que repite desde hace décadas.

Así lo reveló en una entrevista con el Daily Mail , donde sintetizó su rutina con una frase que lo dice todo: "Me gusta hacer ejercicio. Camino una hora al día, nado 250 días al año y hago ejercicios de equilibrio que me llevan una hora".

La importancia que le da al ejercicio tiene relación directa con un episodio que marcó su juventud. Cuando tenía 19 años, sufrió un grave accidente automovilístico que afectó seriamente su salud y lo obligó a atravesar una larga recuperación. A partir de entonces, la actividad física pasó a ocupar un lugar central en su vida.

Antes del accidente, Iglesias jugaba como arquero en las inferiores del Real Madrid y estudiaba Derecho. Durante la recuperación, recibió una guitarra y empezó a componer canciones para matar el tiempo. De ese período de quietud y rehabilitación nació la carrera musical más exitosa en español de la historia.

La cifra más llamativa de su rutina es la de la natación: 250 días al año en el agua es casi siete meses de actividad acuática sostenida. A eso se suma una hora diaria de caminata y otra hora de ejercicios de equilibrio. No se trata de un entrenamiento de alta intensidad ni de una rutina diseñada por especialistas: se trata de movimiento constante, adaptado a los años y sostenido en el tiempo. Para Iglesias, ahí está la clave.

La rutina de Julio Iglesias: lentejas, vino tinto y sin cigarrillos desde hace décadas

La alimentación sigue la misma lógica: sin complicaciones y sin privaciones extremas. Entre los alimentos que ocupan un lugar habitual en su dieta están las lentejas. Según explicó, comenzó a consumirlas siguiendo la recomendación de su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, y con el tiempo las convirtió en una de sus comidas frecuentes. No come mucho, prefiere platos simples y evita los excesos.

Pero hay un elemento que muchos no esperarían en la lista de hábitos saludables de alguien que llega activo a los 82 años: el vino tinto. "No como mucho. Bebo vino todas las noches. Me encanta el vino tinto; me hace bien. Llevo 50 años comprando vino", afirmó el cantante, quien describe la copa nocturna como un ritual de relajación y reflexión, no como un exceso. El interés por la enología lo acompaña desde hace cinco décadas.

A esta rutina se suman pautas de descanso ordenadas: no fuma, evita los excesos, se acuesta temprano y se levanta con las primeras horas del día. El conjunto forma un estilo de vida que no tiene nada de glamoroso ni de aspiracional en el sentido convencional. Es, en todo caso, la demostración de que la constancia en hábitos simples puede sostenerse a lo largo de décadas y dar resultados que ningún tratamiento de última generación puede garantizar.

Lo más notable de la rutina de Julio Iglesias no es ninguno de sus componentes aislados, sino la combinación de todos ellos a lo largo del tiempo. Lejos de clínicas de lujo o rutinas imposibles, su secreto parece estar en algo mucho más sencillo: constancia, hábitos simples y una vida sin excesos innecesarios. Una fórmula que el paso del tiempo se encargó de validar.