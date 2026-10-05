Murió Zulema Galperín, reconocida actriz de Chiquititas y Gasoleros

Tenía 90 años. Uno de sus últimos trabajos fue en la exitosa serie "Envidiosa" junto a Griselda Siciliani.

La Asociación Argentina de Actores y Actriz confirmó este lunes la muerte de Zulema Galperín. La actriz tenía 90 años y su última aparición en la pantalla fue en la exitosa serie "Envidiosa" junto a Griselda Siciliani para Netflix. Desarrolló una extensa trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices despidió a la artista con un comunicado publicado en sus redes sociales: “Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y public idad , y mantuvo un permanente lazo con nuestra Asociación hasta sus últimos días”.

Además, destacaron la unión que ella tenía con la entidad. “Su vínculo con nuestra Asociación se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose y en su participación en elecciones y asambleas”, dijeron.

“La despedimos con afecto, recordando los momentos compartidos como compañera de nuestra comunidad”, concluye el comunicado. Por el momento, se desconoce las causas del fallecimiento.

Zulema Galperín en la escena artística

Nacida en 1936, Galperín tuvo su acercamiento a la actuación en los 90, después de haber trabajado en tareas administrativas. Su personaje de la "abuela cocainómana" que interpretó en el ciclo de Sebastián Presta, hoy participante de MasterChef Celebrity, le permitió que su imagen y talento llegara a nuevos públicos. En televisión, Galperín también trabajó en Verdad consecuencia, Gasoleros, Primicias, Epitafios, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll y Buenos chicos. Además, participó en la miniserie En París.

En teatro, integró el elenco de Fango negro, de José Gabriel Núñez, dirigida por César Sambataro y presentada por el grupo Clan-Destino. La obra transcurría dentro de un colectivo que recorría Buenos Aires, con los espectadores como pasajeros. También actuó en Motivos para levantarse por la mañana, de Germán Akis y Raúl Baroni, presentada en el Teatro Arlequino.

Su recorrido cinematográfico incluyó películas como Puan, Los justos, Eva Perón, Pacto de silencio, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja y La extorsión. También participó del cortometraje Las devotas.