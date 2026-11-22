El cruce entre Ximena Capristo y Milett Figueroa terminó con un fuerte enfrentamiento en vivo y una comunicación telefónica interrumpida. Todo ocurrió durante una emisión de SQP, cuando la modelo peruana fue consultada por los dichos de la exparticipante de Gran Hermano, quien la había acusado de utilizar su cercanía con Marcelo Tinelli para hacerla callar. La conversación comenzó con un intercambio de versiones, pero rápidamente subió de tono.

La situación se dio mientras la peruana hablaba sobre la polémica que generaron las declaraciones de Nelson Castro acerca de Chiclayo, ciudad peruana que el periodista había visitado durante la cobertura del paso del papa León XIV. En ese contexto, Nico Peralta aprovechó para preguntarle por Capristo y recordó el episodio que la panelista había contado públicamente . Según su versión, cuando trabajaba en televisión había cuestionado a la modelo y recibió una respuesta que interpretó como un intento de silenciarla.

La reacción de la expareja del Cabezón fue negar que ese episodio hubiera ocurrido. Cuando Capristo se presentó y explicó el motivo de su consulta, la peruana fue tajante: "Eso no pasó. Estás diciendo algo que no es verdad" . La panelista, sin embargo, insistió en que recordaba lo sucedido y buscó que su interlocutora reconociera la situación. "Te digo que no", respondió Figueroa, que también cuestionó la manera en que le estaban planteando el tema.

"Me estás hablando con una formita que no me gusta"

Durante el intercambio, Pía Shaw intentó intervenir para bajar la tensión, pero la invitada volvió a marcar su incomodidad. "Si vas a hablar de mí, da nombres. Me estás hablando con una formita que no me gusta", le reclamó a Capristo. La ex Gran Hermano negó estar faltándole el respeto y trató de llevar la conversación nuevamente al episodio que había motivado el contacto. Sin embargo, la discusión ya había tomado un tono confrontativo.

La tensión aumentó cuando Milett volvió a cuestionar el modo en que la panelista se dirigía a ella. "Pero me estás hablando con un tonito, de una persona de la letra D, no sé de quién me hablás…", comenzó a decir. Capristo la interrumpió y fue directamente al punto de su reclamo: "Sí, sabés quién es la persona a la que agarraste de secretaria. Por tu culpa me mandaron a callar y te estoy preguntando por qué lo hiciste".

La modelo peruana entonces pidió que la comunicación pasara a otra persona del programa y volvió a desconocer a su interlocutora. "Por favor, ¿me pasan con alguien que yo conozca? A esa señora no la conozco. Pía, ¿me podés pasar con alguien que conozca?", expresó. El comentario provocó una nueva reacción de la panelista, que decidió llevar el enfrentamiento a otro terreno y lanzó una acusación inesperada sobre la vestimenta de Figueroa.

"Que devuelva las cosas que le robó al diseñador... a los diseñadores, que te robaste los vestidos, ¿por qué no los devolvés?", disparó Capristo. La frase elevó todavía más el tono de la discusión y sumó un nuevo señalamiento a los reproches que habían comenzado con el supuesto episodio ocurrido durante la etapa de Milett como pareja de Tinelli. Se trató de una acusación formulada al aire por la panelista, sin que en ese intercambio se aportaran pruebas ni precisiones sobre los presuntos hechos.

Figueroa rechazó el trato que estaba recibiendo y respondió antes de dar por terminada la conversación: "Yo no te conozco, no sé por qué me estás hablando a mí. Reina, a mí no me hablés como se te da la gana". Inmediatamente después, cortó la comunicación telefónica y dejó al panel con el enfrentamiento sin resolver. La salida abrupta marcó el final de un intercambio en el que ninguna de las dos modificó su postura.