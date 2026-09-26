Todo mal: la cuñada de Marcelo Tinelli le pegó fuerte a Milett Figueroa

Mimi Alvarado volvió a referirse públicamente a Milett Figueroa y lanzó fuertes declaraciones sobre la relación que la modelo peruana mantuvo con Marcelo Tinelli . Invitada a Termómetro Social, el programa conducido por María Belén Ludueña, la pareja de Luciano El Tirri no tuvo filtros al describir el conflicto que mantiene con la actriz y aseguró que esa interna también tuvo consecuencias en su vínculo con el conductor. “Te diría que basura, pero yo creo que es peor que la basura” , disparó cuando le preguntaron cómo la definiría.

Durante la entrevista, la mediática aseguró que la presencia de la modelo le generó problemas con el empresario y recordó un fuerte enfrentamiento que, según su relato, tuvo con él. “Es una envidiosa porque eso es lo que ella me hizo sentir en el primer episodio. Yo dije ‘ ¿por qué esta tipa se me pone a llorar? Me lo quiere poner a Marcelo en contra’. He tenido un encontronazo muy fuerte con él”, afirmó. La disputa entre ambas comenzó durante las grabaciones de Los Tinelli y se profundizó con distintas apariciones televisivas.

Mimi también se refirió al presente sentimental del presentador y sostuvo que la relación con la actriz peruana ya quedó definitivamente atrás. “Milett fue lo peor que le pasó a Marcelo en este último tiempo y ya no están juntos”, sentenció. Además, aseguró que durante los tres años que compartieron vínculo familiar debió soportar distintas situaciones que le resultaron conflictivas. “Yo me la banqué durante tres años a una persona así, con todo lo que me hizo, con todo lo que le hizo a las hijas, la brujería”, agregó.

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La pareja de El Tirri fue todavía más contundente al hablar de la personalidad que, según su percepción, mostró la incaica durante su convivencia con el entorno del ex presidente de San Lorenzo. “La verdad que es un asco, no quiero hablar de esa chica”, expresó. Luego aseguró que el reality Los Tinelli permitirá conocer otros aspectos de la interna familiar y lanzó otra fuerte acusación: “En el reality ustedes se van a dar cuenta de que esta mujer más que tránsfuga, es mitómana, mentirosa”.

Milett había denunciado a Mimi Alvarado ante la Justicia

El enfrentamiento, además, ya tuvo consecuencias en el ámbito judicial. Figueroa inició acciones legales contra Alvarado por sus declaraciones públicas y durante julio viajó a la Argentina para avanzar con la denuncia. La modelo afirmó que buscaba poner un límite a los dichos sobre ella y su familia: “Me cansé de callarme, me cansé de no generar conflictos, de huir de los conflictos”. También sostuvo que quería “marcar un precedente” y que no se puede hablar de otras personas “así nomás”.

La disputa también quedó reflejada en declaraciones anteriores de ambas protagonistas. ;oñett aseguró que nunca había tenido problemas con la mediática hasta después de su separación de Tinelli y cuestionó que comenzara a hablar públicamente sobre ella en ese momento. En tanto, la panelista sostuvo que llevaba años padeciendo la situación y que el conflicto había afectado incluso encuentros familiares. La controversia llegó así a un punto en el que los cruces mediáticos se transformaron en una disputa que fue más allá.