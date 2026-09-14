Un ex jugador de San Lorenzo reclama una deuda de 760 millones de pesos de la gestión Tinelli

Una deuda que nació durante el paso de Ramón Clemente por San Lorenzo volvió a quedar en el centro de la escena y alcanzó una cifra millonaria. El exbasquetbolista reclama actualmente $766.459.966,24 al club, en un conflicto que comenzó después de su salida de Boedo, llegó a la Justicia en 2021 y atravesó diferentes instancias sin encontrar todavía una solución definitiva.

Clemente vistió la camiseta de San Lorenzo durante 2019 , en una etapa en la que el equipo de básquet era uno de los grandes protagonistas del ámbito nacional. Su llegada se produjo durante la conducción de Matías Lammens , con Marcelo Tinelli como vicepresidente, y permaneció en la institución hasta octubre de aquel año.

Después de su salida, ambas partes habían acordado una forma de cancelar las obligaciones económicas pendientes. Sin embargo, el compromiso no terminó de concretarse y el exjugador decidió recurrir a la Justicia en 2021 para intentar cobrar el dinero que consideraba adeudado.

El reclamo avanzó durante los años siguientes y tuvo resoluciones favorables para Clemente tanto en primera como en segunda instancia. Cuando parecía que el conflicto podía encaminarse hacia una solución, San Lorenzo volvió a negociar con el jugador y se estableció un nuevo esquema para saldar la deuda.

El problema fue que ese segundo acuerdo tampoco se cumplió.

Una deuda enorme por un solo jugador

La consecuencia de esa cadena de incumplimientos fue el crecimiento del monto reclamado. El expediente actualmente tramita ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, y mientras existe una base de ejecución de $232.239.825,99, la cifra pretendida por la parte de Clemente alcanza los $766.459.966,24.

La diferencia entre ambos números es uno de los puntos centrales del conflicto. El valor que actualmente reclama el exbasquetbolista es más de tres veces superior al monto que aparece como piso de ejecución, una situación que refleja el impacto que tuvieron el paso del tiempo y la evolución del proceso judicial.

El caso también vuelve a poner bajo la lupa a las autoridades que estaban al frente del club cuando se generaron los compromisos. De acuerdo con la información disponible sobre el expediente, distintos documentos vinculados al vínculo contractual de Clemente llevan las firmas de dirigentes y responsables del área de básquet que participaron de aquella etapa de San Lorenzo.

Entre los nombres que aparecen se encuentran Marcelo Tinelli, el entonces dirigente Fabián Scoltore y el exmánager del básquet azulgrana Pablo D'Angelo. Ninguno de ellos forma parte de la actual conducción de la institución.

Para el club, el reclamo de Clemente representa otro capítulo dentro de una situación económica compleja. San Lorenzo viene enfrentando durante los últimos días diferentes reclamos y medidas judiciales relacionados con obligaciones generadas en administraciones anteriores. De hecho, recientemente recibió tres embargos que, en conjunto, superaron los 650.000 dólares, correspondientes a otros conflictos.

En el caso de Clemente, la historia lleva varios años y todavía no terminó. El jugador dejó San Lorenzo en 2019, inició su demanda dos años después, consiguió fallos favorables y posteriormente volvió a negociar con la institución. La falta de cumplimiento de los compromisos asumidos llevó nuevamente el conflicto a los tribunales.

Ahora, el expediente tiene dos cifras sobre la mesa y una disputa que sigue abierta: $232 millones como piso de ejecución y más de $766 millones como monto reclamado por Clemente. La resolución definitiva determinará cuánto deberá afrontar finalmente San Lorenzo por una obligación que, con el paso del tiempo, terminó multiplicando su impacto económico.

El comunicado oficial de San Lorenzo