Qué dice el fallo de la Justicia en favor de Boca y en contra de Talleres.

Justo cuando Boca negocia otra vez con Talleres por un jugador, salió un nuevo fallo de la Justicia en favor del Xeneize y en contra de la T. En este caso, las negociaciones se dan por la llegada de Matías Galarza , a partir del cupo extra que tiene para incorporar por la lesión de Tomás Aranda .

Como fuera, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó con modificaciones el fallo en primera instancia a favor de Boca por el caso Cristian Pavón y ahora sí a la T no le queda otra que pagarle al Xeneize. Se tratan de 2.500.000 de dólares más intereses en dólares o en pesos equivalentes. Si bien Boca ya tenía a favor el fallo de la Justicia en primera instancia, el monto inicial a recibir era menor al que ahora estableció la Cámara, que terminó modificando esa primera resolución. Entonces, ya no hay más instancias de apelación. Así, sólo tiene que concretarse el pago.

La cuestión es que Boca ahora sí recuperará la totalidad de lo que había adelantado. De hecho, la historia viene de larga data: en 2018, el Xeneize le hizo a Talleres un anticipo de 2.500.000 de dólares (justamente) en concepto de una plusvalía por una futura venta de Pavón. Pero la transferencia nunca se hizo, el delantero se terminó yendo libre en junio del 2022 y el dinero quedó en Córdoba. En ese momento, la cifra adelantada suponía una operación de 39.500.000 de dólares.

Es por eso que en noviembre del 2020, la dirigencia que entonces era presidida por Jorge Ameal inició una demanda en la Justicia para recuperar ese dinero, ya que la transferencia nunca llegó a realizarse. La cuestión es que el año pasado la Justicia terminó fallando en primera instancia a favor de Boca para la devolución del dinero de parte de Talleres, pero en una cifra muy inferior a la que recibirá ahora.

La nueva resolución

En la sentencia de primer grado se ordenó la restitución de las cifras abonadas por Boca a Talleres en concepto de anticipo de plusvalía; pero por la suma de U$S 500.000 y la cantidad de $69.750.000. Ahora, en cambio, la Cámara cambió esa resolución y le dio la razón al Xeneize en todo lo reclamado.

"Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: 1) modificar la sentencia y disponer que la demandada deberá abonar a la accionante la suma de U$S 2.500.000 y/o su equivalente en pesos según la cotización del dólar billete estadounidense tipo vendedor en el mercado libre de cambios del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre de las operaciones del día anterior al efectivo pago, con más sus intereses en la forma dispuesta en el considerando respectivo; 2) confirmar el pronunciamiento de grado en todo lo demás que ha sido objeto de apelación y agravio; 3) imponer las costas de Alzada a la demandada, quien ha resultado sustancialmente vencida (conf. art. 68 del Código Procesal); y 4) diferir la regulación de honorarios por las labores cumplidas ante esta Cámara, para una vez que se haga lo propio en la anterior instancia", se establece en el expediente.

Con Talleres debiéndole dinero a Boca y el Xeneize interesado en un jugador de la T, este fallo se metió en la negociación de ambos clubes. De hecho, la T está pidiendo cerca de seis millones por Matías Galarza. Y por eso, Riquelme y Cía. vieron la oportunidad de incorporar los 2.5 millones adeudados a la operación. Sin embargo, tampoco asoma sencilla la negociación desde ese lugar. Porque es difícil establecer el valor del dólar y su equivalencia, casi ocho años después. Por eso, en ese sentido, la operación asoma más compleja de lo que estaba hasta este momento.

En esta historia, además, hay una cuestión no menor: Galarza tiene el sueño de jugar en Boca, porque es hincha confeso. Y eso Talleres lo sabe. Incluso, tenía un compromiso con el volante de dejarlo salir, y por eso contemplaron la posibilidad de negociarlo ahora. Pero hoy lo que pide la T está por encima de lo que el Xeneize está dispuesto a pagar. "Boca tiene la decisión", dicen desde Córdoba, y destacan la buena relación entre los clubes. Pero en el Xeneize no dieron nuevas señales alentadoras, el tiempo corre y hoy por hoy la llegada de Galarza asoma más complicada que nunca.