Bomba: un ex jugador de Boca fue tentado para integrar la selección de Italia

Se trata de un futbolista que la rompe en la liga de Grecia y que fue campeón con Platense en 2025.

Vicente Taborda atraviesa un gran momento en el fútbol europeo y su presente en Panathinaikos despertó el interés de la Selección de Italia. El mediocampista surgido de las inferiores de Boca y campeón con Platense en el Apertura 2025 aparece en el radar de Roberto Mancini para el nuevo ciclo de la Azzurra. Según medios italianos, el futbolista incluso habría dado su visto bueno ante una eventual convocatoria, aunque por el momento no existe una citación oficial.

La posibilidad surge en medio de la reconstrucción del seleccionado tano, que quedó afuera del Mundial 2026 por tercera edición consecutiva. El DT ex Manchester City, que asumió nuevamente la conducción con el objetivo de encaminar al equipo hacia la próxima Copa del Mundo , busca alternativas para renovar el plantel y presta especial atención a futbolistas con posibilidades de representar al país. En ese contexto apareció el nombre del volante de 25 años, cuya ascendencia italiana le permitiría ser considerado por la federación.

El interés no es casual y responde al rendimiento que viene mostrando el jugador en Grecia. Durante sus primeras nueve presentaciones de la temporada, el ex Boca acumuló tres goles y dos asistencias , mientras que su equipo comenzó el campeonato con tres victorias consecutivas. Además, marcó en el triunfo 3-1 ante PAOK y volvió a convertir en la Copa helénica frente a Niki Volos. El propio Panathinaikos destacó sus actuaciones y el protagonismo que adquirió en el comienzo del nuevo curso.

Vicente Taborda, exjugador de Boca que actualmente brilla en el Panathinaikos de Grecia, estaría en el radar de la Selección de Italia. Afirman que incluso ya habría dado su visto bueno ante una posible convocatoria. El mediocampista de 25 años, quien fue campeón con Platense… pic.twitter.com/1iZO7fDrL3

Su crecimiento en Europa llegó después de una etapa fundamental en el Calamar. Tras formarse en el club azul y oro y sumar apenas 17 partidos en Primera con el Xeneize, Taborda tuvo dos ciclos a préstamo en el conjunto de Vicente López. Allí logró continuidad, se convirtió en una pieza importante y fue protagonista del histórico título conseguido en el Apertura 2025. En total, disputó 86 encuentros con esa camiseta, convirtió 11 tantos y aportó cuatro asistencias, números que terminaron despertando el interés del fútbol europeo.

El Panathinaikos decidió apostar por él en septiembre de 2025 y desembolsó alrededor de cuatro millones de euros para quedarse con su pase. La adaptación inicial demandó tiempo, pero su rendimiento comenzó a crecer durante la segunda parte de la temporada pasada. De acuerdo con los datos difundidos, entre enero y el cierre del último campeonato participó de 21 partidos, con seis goles y tres asistencias.

VICENTE TABORDA SUMA 6 PARTIDOS SEGUIDOS PARTICIPANDO EN GOLES CON PANATHINAIKOS:



ASISTENCIA vs. Hradec Králové.

ASISTENCIA vs. Levadiakos.

GOL vs. Niki Volos.

GOL vs. PAOK.

GOL vs. Kifisia.

GOL vs. Panetolikos.



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En la actual campaña, además, su participación se extendió a diferentes competencias. Fue titular y marcó contra PAOK, convirtió ante Niki Volos en el estreno de la Copa local y volvió a aparecer en el marcador durante la victoria frente a Kifisia. El conjunto ateniense comenzó con un rendimiento perfecto en la liga y se ubicó en lo más alto de la tabla después de tres fechas. La regularidad colectiva también favoreció la aparición de futbolistas que buscan dar un salto internacional.

El otro caso en la selección italiana: Mateo Retegui

De concretarse la convocatoria, Taborda podría convertirse en un nuevo caso de un futbolista argentino que representa a Italia. El antecedente más reciente y conocido es Mateo Retegui, quien fue citado por primera vez en marzo de 2023 durante el anterior ciclo de Mancini. El delantero, nacido en Argentina, terminó convirtiéndose en una alternativa habitual de la Azzurra y abrió nuevamente el debate sobre los futbolistas argentinos con ascendencia italiana que pueden ser elegidos para integrar el seleccionado europeo.

Por ahora, la situación del volante se encuentra en una etapa preliminar y su nombre aparece como una posibilidad dentro del seguimiento realizado por el cuerpo técnico. Sin embargo, su buen presente en Panathinaikos y la información surgida desde Italia lo colocaron en una posición inesperada. El próximo paso dependerá de Mancini y de la federación, pero el futbolista ya habría dejado clara su postura: si llega el llamado, estaría dispuesto a vestir la camiseta de la Azzurra.