Un paseo: Boca fue muy superior a Central Córdoba y ganó bien en la Bombonera

El Xeneize, con un equipo muletto, volvió a sumar de a tres en otro gran partido y quedó a tiro del líder en la tabla anual. Se viene San Pablo...
Boca se impuso con autoridad ante Central Córdoba y consiguió un triunfo que le permite afirmarse en la pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena resolvió el partido con una ráfaga en el primer tiempo y un golazo de Ángel Romero en el complemento. Con el 3-1 final, llegó a 14 puntos y quedó a dos del líder de la tabla anual, justo antes de la revancha ante San Pablo por la Copa Sudamericana.
La crónica de Boca-Central Córdoba
Boca necesitó de apenas cinco minutos para abrir el marcador, incluso con mayoría de suplentes dentro del campo de juego: Sebastián Villa tomó la pelota por el sector derecho tras un gran cambio de frente, atrajo a dos jugadores, Lautaro Blanco desdobló y tiró un centro rasante a los pies de Ángel Romero. El paraguayo remató a contrapierna y estampó el 1-0.
El elenco azul y oro volaba y lo demostró en menos de 10 minutos, con una ráfaga que dejó en evidencia la fragilidad del Ferroviario: Dylan Gorosito apareció bien abierto por el sector derecho y encontró en el medio del área a Enner Valencia, que tuvo su estreno en la red con la casaca boquense. De yapa, se transformó en el primer ecuatoriano en convertir con el cuadro porteño.
El conjunto del Vasco Arruabarrena estuvo a punto de marcar el tercero, pero en este caso lo evitó la defensa: Valencia fue a presionar tras un disparo que atajó el arquero, la recuperó y un zaguero le sacó en la línea su tiro a Villa. Al rato, los de Sebastián Domínguez pudieron haber descontado por intermedio de Sequeira, pero el local dominaba con comodidad.
La visita probó con algunos intentos de media distancia muy tímidos que apenas inquietaron a Leandro Brey. Una vez más, el más peligroso fue Sequeira, quien tras un tiro libre que pegó en la barrera sacó un latigazo que se fue por encima del travesaño. Si bien Boca sacó el pie del acelerador, le alcanzaba para ganar cómodo.
En el complemento, el equipo de la Ribera continuó bajo la misma tónica y uno de sus habituales suplentes clavó un gol de otro planeta. Belmonte dejó pasar el balón, Romero quedó de frente al arco, arqueó el cuerpo y colocó su remate en el ángulo superior izquierdo de Aguerre. Impresionante.
El ecuatoriano tuvo una última chance antes de retirarse del campo de juego, pero la erró de manera insólita: falló su ejecución luego de un pase de Villa y se lamentó. El Xeneize, que ya se floreaba, tuvo la oportunidad de ver a dos pibes en cancha: se trata de Matías Satas, que ya había debutado ante Gimnasia de Mendoza; y Rodrigo Bacidalupe, delantero centro que llevó a cabo su debut con la Primera.
Sin embargo, con algo de vergüenza deportiva, la visita logró achicar distancias antes de los 90': el goleador de la Reserva Martín Cuitiño, de la mano de una linda media vuelta, sumó su primer festejo como futbolista profesional. Fue apenas una anécdota en un triunfo apacible del anfitrión, que alcanza las 14 unidades en su grupo y se mete con tranquilidad en el top 8 rumbo a los playoff. Además, está a dos puntos del líder Argentinos Juniors en la tabla anual. Y se viene San Pablo por la Sudamericana...
El resumen de Boca-Central Córdoba
Formación de Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Ángel Romero, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Formación de Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Lucas González, Matías Vera, Fernando Martínez, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.
Goles: Ángel Romero (5' y 56'), Enner Valencia (11'); Martín Cuitiño (90').
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Transmisión: ESPN Premium.
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