Un paseo: Boca fue muy superior a Central Córdoba y ganó bien en la Bombonera

El Xeneize, con un equipo muletto, volvió a sumar de a tres en otro gran partido y quedó a tiro del líder en la tabla anual. Se viene San Pablo...

Boca se impuso con autoridad ante Central Córdoba y consiguió un triunfo que le permite afirmarse en la pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena resolvió el partido con una ráfaga en el primer tiempo y un golazo de Ángel Romero en el complemento. Con el 3-1 final, llegó a 14 puntos y quedó a dos del líder de la tabla anual , justo antes de la revancha ante San Pablo por la Copa Sudamericana.

Boca necesitó de apenas cinco minutos para abrir el marcador, incluso con mayoría de suplentes dentro del campo de juego: Sebastián Villa tomó la pelota por el sector derecho tras un gran cambio de frente, atrajo a dos jugadores, Lautaro Blanco desdobló y tiró un centro rasante a los pies de Ángel Romero. El paraguayo remató a contrapierna y estampó el 1-0 .

El elenco azul y oro volaba y lo demostró en menos de 10 minutos, con una ráfaga que dejó en evidencia la fragilidad del Ferroviario: Dylan Gorosito apareció bien abierto por el sector derecho y encontró en el medio del área a Enner Valencia , que tuvo su estreno en la red con la casaca boquense. De yapa, se transformó en el primer ecuatoriano en convertir con el cuadro porteño.

¡BOCA GOLPEÓ PRIMERO! Villa se asoció con Blanco, el lateral sacó el centro por lo bajo y Ángel Romero anotó el 1-0 del Xeneize vs. Central Córdoba en la primera chance de peligro del partido. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/t95bbW7maw

¡¡ATENCIÓN ECUADOR!! ¡¡ENNER VALENCIA APARECIÓ EN SOLEDAD TRAS EL CENTRO DE GOROSITO Y MARCÓ EL 2-0 DE BOCA VS. CENTRAL CÓRDOBA!! ¡Estreno goleador en el Xeneize para él!



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El conjunto del Vasco Arruabarrena estuvo a punto de marcar el tercero, pero en este caso lo evitó la defensa: Valencia fue a presionar tras un disparo que atajó el arquero, la recuperó y un zaguero le sacó en la línea su tiro a Villa. Al rato, los de Sebastián Domínguez pudieron haber descontado por intermedio de Sequeira, pero el local dominaba con comodidad.

La visita probó con algunos intentos de media distancia muy tímidos que apenas inquietaron a Leandro Brey. Una vez más, el más peligroso fue Sequeira, quien tras un tiro libre que pegó en la barrera sacó un latigazo que se fue por encima del travesaño. Si bien Boca sacó el pie del acelerador, le alcanzaba para ganar cómodo.

En el complemento, el equipo de la Ribera continuó bajo la misma tónica y uno de sus habituales suplentes clavó un gol de otro planeta. Belmonte dejó pasar el balón, Romero quedó de frente al arco, arqueó el cuerpo y colocó su remate en el ángulo superior izquierdo de Aguerre. Impresionante.

¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! ¡¡ÁNGEL ROMERO PROBÓ DE LARGA DISTANCIA Y MARCÓ EL 3-0 DE BOCA SOBRE CENTRAL CÓRDOBA!! ¡INFERNAL ZAPATAZO PARA EL DOBLETE DEL PARAGUAYO!



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El ecuatoriano tuvo una última chance antes de retirarse del campo de juego, pero la erró de manera insólita: falló su ejecución luego de un pase de Villa y se lamentó. El Xeneize, que ya se floreaba, tuvo la oportunidad de ver a dos pibes en cancha: se trata de Matías Satas, que ya había debutado ante Gimnasia de Mendoza; y Rodrigo Bacidalupe, delantero centro que llevó a cabo su debut con la Primera.

Enner Valencia tuvo una chance inmejorable para firmar su doblete vs. Central Córdoba pero... ¡EL ECUATORIANO DE BOCA LA TIRÓ AFUERA!



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MOMENTO SOÑADO: Rodrigo Bacidalupe (19) ingresó en el ST por Ángel Romero y realizó su DEBUT ABSOLUTO en la primera de Boca... ¡EN LA BOMBONERA!



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Sin embargo, con algo de vergüenza deportiva, la visita logró achicar distancias antes de los 90': el goleador de la Reserva Martín Cuitiño, de la mano de una linda media vuelta, sumó su primer festejo como futbolista profesional. Fue apenas una anécdota en un triunfo apacible del anfitrión, que alcanza las 14 unidades en su grupo y se mete con tranquilidad en el top 8 rumbo a los playoff. Además, está a dos puntos del líder Argentinos Juniors en la tabla anual. Y se viene San Pablo por la Sudamericana...

¡DESCONTÓ EL FERROVIARIO! Cuitiño definió de primera dentro del área y firmó el 1-3 de Central Córdoba vs. Boca.



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El resumen de Boca-Central Córdoba

Formación de Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Ángel Romero, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Formación de Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Lucas González, Matías Vera, Fernando Martínez, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Así forma el ferroviario esta noche. pic.twitter.com/ImYcWSpNNf — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) September 11, 2026

Goles: Ángel Romero (5' y 56'), Enner Valencia (11'); Martín Cuitiño (90').

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Transmisión: ESPN Premium.