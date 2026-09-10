La frase de Lionel Scaloni sobre Boca y River que generó la reacción de Javier Milei.

El entrenador de la Selección sigue sin definir su futuro y el presidente de la Nación se metió de lleno en el tema.

El futuro de Lionel Scaloni se volvió una incógnita total luego de quedará casi confirmado que dejará de ser el entrenador de la Selección Argentina a fin de año. En las últimas horas volvió a viralizarse un mano a mano que el entrenador campeón del mundo sostuvo con Alejandro Fantino en 2024, donde analizó la posibilidad de sentarse en el banco de los equipos más grandes del fútbol argentino. La repercusión fue tal que hasta el propio presidente Javier Milei reaccionó públicamente.

Durante esa charla, el periodista lo acorraló con una propuesta directa: "Vos tenés que venir a Boca". Fiel a su estilo sereno, el DT santafesino esquivó la polémica, aunque dejó la puerta abierta para el día que concluya su etapa en la Albiceleste. "A mí me involucran, ¿me quieren meter en esa? Dejá. Yo el día que no esté en la Selección estoy abierto para cualquier club. Mis hijos son de River", soltó entre risas para desestimar cualquier tipo de fanatismo.

En esa misma línea, el estratega remarcó cómo cambió su perspectiva con el paso de los años y el rol institucional que ocupa. "El fanatismo se pierde y cuando estás en una posición como la mía es irrelevante. No descarto dirigir en Argentina", sentenció. Estas palabras cobraron un peso enorme en el escenario actual, dado que River atraviesa un período de transición con Leonardo Ponzio al frente de forma interina. Sin embargo, el verdadero pico de repercusión ocurrió en las redes sociales cuando Javier Milei recogió el guante y citó el extracto del video. El mandatario nacional apeló a su cuenta de X (ex Twitter) para enviarle un guiño al club de La Ribera y elogiar al técnico.

"@fantinofantino le propone al mega gigante Scaloni dirigir a Boca. Dejen de joder revoleando nombres de personas que admiro tanto porque vuelvo a ir a la Bombonera... CIAO!", escribió el Jefe de Estado. La frase reabrió el debate sobre el futuro del entrenador y sumó un ingrediente político a una conversación que promete seguir sumando capítulos.

Mientras afirman que Scaloni no seguiría, en AFA dicen que siguen negociando

La Selección Argentina se está preparando para los amistosos que tendrán lugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre en la Fecha FIFA, una cita donde Lionel Scaloni será el entrenador del equipo. Según Gustavo Yarroch, podría ser la última vez del DT al frente de la Albiceleste, y el periodista apuntó a Claudio Tapia.

Desde la AFA sentenciaron: "es comprensible que viene un cambio de plantel por salida de un jugador fundamental. El anuncio de Lionel Messi es muy fuerte, y es obvio que Scaloni se plantea si también es el momento de buscar otros horizontes, tomando la ganancia de un ciclo tan exitoso; o asumir el riesgo brutal, enorme para él, de intentar continuar el ciclo. Lo entendemos perfectamente. Son las opciones que confrontan dentro de Scaloni y lo respetamos. Le hemos dado el espacio suficiente para que pueda decidir en libertad. Queremos que continúe pero está evaluando todo. No es cierto que ya exista una decisión".

Según Gustavo Yarroch hay 3 motivos centrales que llevarían al entrenador a marcharse de la Selección: “Hay tres motivos por los cuales no está sencilla la renovación de Scaloni. El primero es que Scaloni no sabe si está con la energía y la voluntad para llevar adelante una reconstrucción de la Selección Argentina luego de 8 años intensos, con la salida de varios referentes”. “El segundo motivo es que hay una importante deuda económica con el cuerpo técnico y el plantel de la Selección Argentina, esto tiene que ver con el pago de premios. Hay un gran malestar y entienden que es una situación incomprensible por el dinero que recauda la AFA”, afirmó Yarroch, destapando una situación más que llamativa y que pone en el ojo de la tormenta a Chiqui Tapia. Desde AFA desmintieron la existencia de tal deuda.

“El tercer motivo son las desprolijidades en torno a la organización de partidos amistosos. La AFA había anunciado que el lunes se iban a comunicar las fechas y los rivales. Luego se dijo que el miércoles y ahora se anunciarían este jueves. Scaloni nota cierta desprolijidad”, sentenció el periodista que cubre el día a día de la Selección Argentina.