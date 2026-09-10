Estudiantes denunció a la figura de Corinthians por gestos ofensivos y podría perderse la vuelta

El Pincha presentó un reclamo ante la CONMEBOL por las provocaciones de uno de los delanteros del equipo brasilero.

Estudiantes de La Plata realizó una presentación formal ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol por gestos ofensivos de Memphis Depay, jugador del Corinthians, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que terminó 1 a 1.

El club platense exige que el delantero neerlandés no pueda jugar la revancha el próximo miércoles en Brasil. El gesto denunciado fue el conocido como “fuck you” con los dedos, que Depay hizo tras el gol de Kaio César cuando el Corinthians fue a festejar junto al banderín del córner frente a la hinchada rival.

En el comunicado oficial el club indicó: "Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad".

Estudiantes solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes: el Club solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes por la infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) del Código Disciplinario de la Conmebol. En un antecedente cercano, Bruno Enrique, jugador del Flamengo, había hecho el mismo gesto en la edición 2025 de la Copa y hasta se agarró los testículos. Sin embargo, la sanción de Conmebol fue una multa de 25 mil dólares, y el delantero pudo estar en las semifinales contra Racing.

Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad.



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En el comunicado publicado en sus cuentas oficiales, el Pincha concluyó: "Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que ´El respeto es titular´".

Así fue el empate entre Estudiantes y Corinthians

Estudiantes de La Plata igualó 1 a 1 ante Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El paso a la semifinal se definirá el próximo miércoles en Brasil, en el Neo Química Arena de Sao Paulo. En la misma llave se encuentran Independiente del Valle y Flamengo.

El arco se abrió temprano para el Pincha, ya que a los 3 minutos, tras un córner por izquierda, un cabezazo certero de Guido Carrillo obligó al arquero a exigirse y dar rebote. Allí, Alexis Castro apareció abajo del arco y remató con el arco libre. El partido se desarrollaba con tranquilidad para Estudiantes tras ese tanto. El local controló la pelota con calma y Corinthians no pudo generarle peligro claro, solo aproximaciones.

¡¡EL GOL DE ALEXIS CASTRO PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES DE LA PLATA ANTE CORINTHIANS EN LA CONMEBOL LIBERTADORES!! pic.twitter.com/zOYCkx5PH8 — dataref (@dataref_ar) September 10, 2026

Tras un primer tiempo casi sin sobresaltos, Estudiantes comenzó con un baldazo de agua fría en el complemento. A los 3 minutos, tras una gran asistencia de Garro, Kaio apareció por derecha, quedó mano a mano con Muslera y definió ante su salida. El conjunto brasilero igualó el trámite casi desde las duchas. En el tanto se dieron los gestos ofensivos de Depay hacia el público Pincha.

A los 3 minutos de adicionado, Joaquín Correa tuvo una chance muy clara tras una arremetida de Cetré por izquierda que le permitió sacar un centro preciso. De cabeza, Correa exigió al arquero que voló hacia su izquierda y evitó la ventaja del local.