La tenista argentina que abandonó a los 17 minutos en el US Open y fue multada

Ocurrió en el el certamen que finalizó el fin de semana, el último Grand Slam del año. La novedosa sanción.

Luisina Giovannini tuvo un paso muy breve por el US Open y terminó con una importante sanción económica. La tenista argentina debió abandonar su partido de primera ronda de la clasificación ante la italiana Lucia Bronzetti por una lesión, pero igualmente recibió una multa de US$20.000 por incumplir la exigencia de rendimiento profesional establecida para los torneos de Grand Slam.

El encuentro se disputó el 24 de agosto en la Cancha 11 de Flushing Meadows . Giovannini, ubicada en el puesto 198 del ranking WTA, apenas pudo permanecer 17 minutos en cancha. Cuando el marcador estaba 5-0 a favor de Bronzetti , séptima preclasificada de la qualy y número 135 del mundo, la argentina decidió retirarse.

Hasta ese momento se habían jugado 29 puntos, de los cuales la italiana había ganado 21 y Giovannini solamente ocho .

La cordobesa, de 19 años, ya había ingresado al partido con un vendaje en el tobillo derecho. Ante la jueza de silla manifestó que no estaba en condiciones físicas de continuar y puso fin a su participación en el torneo.

El antecedente inmediato tampoco era alentador. Giovannini había llegado a Nueva York después de un prolongado período sin competencia, ya que su último partido oficial había sido dos meses antes, durante Wimbledon.

Por qué recibió una multa

El retiro por lesión no evitó que la organización aplicara una sanción. La penalización se encuadra dentro de la denominada regla “First-Round Performance”, contemplada por el Grand Slam Board, organismo que coordina los cuatro grandes torneos del calendario: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

La disposición forma parte de la reglamentación de la ITF y establece determinados estándares de competencia para los partidos de primera ronda. El objetivo es evitar que un jugador que ya arrastra una lesión ocupe una plaza que podría haber sido utilizada por un lucky loser, es decir, un tenista eliminado en la clasificación que puede ingresar al cuadro principal ante una baja.

En el caso de Giovannini, la sanción económica ascendió a US$20.000.

La cifra resulta significativa si se la compara con el premio correspondiente por disputar la clasificación del US Open. Por ingresar al cuadro de la qualy, la argentina tenía asegurados US$32.000. De esta manera, la multa representa el 62,5% del dinero obtenido, por lo que, después de la penalización, le quedarían US$12.000.

La sanción no cuestiona su lesión

La decisión tomada por la organización no significa que Giovannini haya simulado una lesión. Tampoco establece que la molestia física no haya existido.

La tenista efectivamente abandonó el partido por un problema en el tobillo y había ingresado a la cancha con la zona vendada. Posteriormente, incluso compartió imágenes en sus redes sociales en las que mostró la lesión.

El castigo estuvo relacionado específicamente con la aplicación de la normativa sobre el rendimiento durante una primera ronda y no con una acusación de engaño por parte de la jugadora.

Consultada sobre la situación, Giovannini confirmó que recibió la multa, aunque prefirió no brindar mayores detalles. La cordobesa señaló que su principal objetivo actualmente es completar su recuperación y llegar en buenas condiciones a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que comenzarán durante el próximo fin de semana.

Una temporada de crecimiento

La sanción se produjo en medio de un año de importantes avances para la joven tenista argentina. Durante 2026, Giovannini disputó las clasificaciones de los cuatro Grand Slam y además consiguió cuatro títulos en el circuito World Tennis durante la primera mitad de la temporada.

La jugadora nacida en Coronel Moldes también forma parte habitualmente del seleccionado argentino que compite en la Billie Jean King Cup.

Su debut en el certamen se produjo en abril de 2024, frente a Venezuela, por la Zona Americana I disputada en Bogotá, Colombia. En aquella oportunidad participó en el encuentro de dobles junto a Julieta Estable y consiguió la victoria.

Con apenas 17 años, Giovannini se convirtió entonces en la jugadora argentina más joven en debutar en la competencia. Ahora, mientras continúa con su recuperación, deberá afrontar las consecuencias económicas de su fugaz participación en Nueva York y buscará volver a las canchas en plenitud.