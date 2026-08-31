La dura derrota de Tirante, eliminado del US Open.

Después de más de 3 horas protagonizando un emocionante partido con muchas idas y vueltas, el argentino Thiago Tirante (N°42 del ranking ATP) sufrió una dolorosa derrota en la primera ronda del US Open 2026 perdiendo con Adrian Mannarino (67°) por 6-4, 6-3, 3-6, 3-6 y 6-3.

El argentino había llegado a Nueva York como una de las revelaciones de la temporada a raíz de su significativo salto en el ranking rompiendo la barrera del Top 100 y Top 50 para ubicarse como el 42° del mundo con resultados destacados como la tercera ronda de Roland Garros, octavos de final en Roma y Montreal, cuartos de final en Cincinnati y semifinales en Houston. Debutando en el cuadro principal del Open norteamericano después de cuatro intentos de clasificación, saltó a la pista para medirse con uno de los rivales más experimentados del circuito masculino: Adrian Mannarino.

El francés, nacido en Soisy-sous-Montmorency hace 38 años, desembarcó en la Gran Manzana con récord negativo de 12 victorias y 23 derrotas en 2026 con el subcampeonato en el 250 de Montpellier en febrero pasado como lo más sobresaliente hasta aquí. Buscando su segundo triunfo en un Major este año luego del que consiguió en primera ronda de Wimbledon contra su compatriota Titouan Droguet, comenzó aprovechando un complicado game en el que Tirante ejecutó 5 dobles faltas. Pero, con el correr de los minutos, el argentino revirtió un 2-4 y se adueñó de la primera manga.

Cuando en el horizonte se vislumbraba la conclusión del encuentro, la experiencia del europeo complicó los planes del debutante estirando la resolución a un quinto y último set. Ahí, con el envión anímico de la remontada que ya había comenzado, Mannarino volvió a imponer condiciones quebrando rápidamente. Sin embargo, el duelo terminó un día después debido a condiciones climáticas. De esta manera, Tirante no pudo demostrar la confianza que venía acumulando en el circuito profesional y quedó eliminado rápidamente del US Open.

Alcaraz volvió después de cinco meses y se metió sin problemas en segunda ronda

El español Carlos Alcaraz (número 3 del ranking) volvió a la actividad tras cinco meses y superó en su debut en el US Open 2026 al ruso Roman Safiullin (N° 103), por triple 6-4. De esta manera, avanzó sin problemas a la segunda ronda.

En el encuentro que tuvo lugar en el segundo turno del estadio Arthur Ashe, el murciano se vio acompañado en su box por su familia, su equipo, David Ferrer y un invitado especial: el rapero estadounidense Travis Scott, con quien lanzó una colaboración para su indumentaria, justo antes de su debut en el certamen. En sus primeros games de vuelta en las canchas, se vio al campeón defensor un tanto impreciso con el servicio y la devolución. Enfrentó y levantó un break point en su primer turno de saque. Un poco más tarde, sacando 2-3 también enfrentó un punto de quiebre, el cual salvó con tres puntos impecables demostrando su jerarquía.

En el famoso séptimo game, cuando el primer set se encontraba 3-3, Carlitos sacó su amplio repertorio de golpes, calibró sus tiros, comenzó a tomar la pelota temprano y apretó el acelerador, para conseguir romper el saque del ruso por primera vez en el encuentro. Luego, cuando Safiullin sacaba 5-3, el español tuvo dos set y break points que no logró concretar. Más tarde cerró el parcial con su saque sin dificultades para ponerse arriba en el marcador por 6-4 en 48 minutos.

La segunda manga la inició muy impreciso, cediendo el servicio con su marcador en 0 y ganando tan solo un punto en los primeros 10 jugados. De todas formas, se repuso rápidamente y recuperó el quiebre en el juego inmediato. También en el game número siete del segundo set, el ganador de siete títulos de grand slam tornó su juego un tanto más agresivo ante el nacido en Podolsk de 29 años y consiguió romper su saque con un fabuloso tiro ganador de derecha, para ponerse a sacar 4-3.

Después de lo mencionado anteriormente, fue solo cuestión de mantener su servicio para llevarse el parcial por 6-4 y poner el partido dos sets a cero. Al igual que en el segundo parcial, el pupilo de Samuel López enfrentó dos puntos de quiebre en contra en su primer turno de saque en el tercero, de los cuales escapó con categoría. Ya en el siguiente game, Carlitos apretó nuevamente el saque del ruso y concretó el quiebre para ponerse 2-1 arriba. Sin más, el español de 22 años sostuvo su servicio y se quedó con el set, el partido, y el pase a la segunda ronda en 2 horas y 20 minutos. Ahora, el campeón defensor se medirá con el portugués Jaime Faria (N° 79), quien viene de superar al estadounidense Jenson Brooksby (N° 74) en cinco sets.