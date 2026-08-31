Los emotivos posteos para Messi de sus compañeros de la selección

El "10" puso fin a su recorrido en la albiceleste y recibió el afecto de propios y extraños.

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina generó una ola de mensajes de despedida entre quienes compartieron con él los años más gloriosos de la historia reciente de la Albiceleste. Desde Claudio “Chiqui” Tapia hasta sus compañeros de la última generación campeona, referentes como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister eligieron las redes sociales para agradecerle al capitán por todo lo que aportó dentro y fuera de la cancha y reconocer el legado que deja después de más de dos décadas con la camiseta argentina.

Claudio “Chiqui” Tapia fue uno de los que más se extendió en su despedida. El presidente de la AFA ya le había dedicado un mensaje después de la final del Mundial. En aquella publicación destacó su fútbol, su liderazgo y su capacidad para hacer soñar a todo un país.

Tras el anuncio definitivo del retiro, Tapia volvió a despedirlo con un extenso mensaje en redes sociales, reforzando la idea de que Messi dejó una huella que excede ampliamente los resultados deportivos.

"El capitán de nuestros sueños. Ese pibe, esa Pulga, ese extraterrestre que hizo posible lo que tantas veces parecía imposible. ¿Qué más se te puede pedir, Leo? Quizás, solamente, una cosa: que seas eterno. Porque el argentino no entiende de años, entiende de eternidades. Y vos ya sos parte de la nuestra. Ya sos leyenda de esta tierra, de nuestra Selección y del fútbol mundial".

El capitán de nuestros sueños. Ese pibe, esa Pulga, ese extraterrestre que hizo posible lo que tantas veces parecía imposible. pic.twitter.com/5hFECAjLHO — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) August 31, 2026

Entre sus compañeros, Rodrigo De Paul tuvo una de las despedidas más emotivas. El mediocampista, uno de los integrantes de mayor confianza del capitán durante los últimos años, puso el foco tanto en el futbolista como en la persona y en todo lo que significó compartir la camiseta argentina con él.

Leandro Paredes, otro de los jugadores más cercanos a Messi dentro del plantel, confesó: “Creía que ya estaba preparado para esta noticia, pero claramente no era así”.

También apareció Ángel Di María, compañero de Messi durante buena parte de su recorrido con la Selección y protagonista de varias de sus grandes conquistas. Su despedida estuvo de significado: “Sos eterno y el mejor de toda la historia”.

Lautaro Martínez también se sumó al homenaje con un mensaje directo: "Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra selección. A mí y a todos nuestros compañeros nos dejaste muchísimo más que recuerdos. Nos dejaste enseñanzas que vamos a llevar con nosotros toda la vida. Gracias por cada consejo, cada charla, cada entrenamiento, cada abrazo y cada momento compartido. Gracias por hacer historia con nosotros y por permitirnos ser parte de tu historia".

Otro de los mensajes destacados fue el de Cristian “Cuti” Romero, quien dedicó unas palabras más extensas para expresar su admiración por el histórico número 10. También Nicolás Tagliafico publicó una fotografía junto a Messi y acompañó la imagen con un sencillo “Gracias eternas”.

Y hay un caso particularmente especial: Enzo Fernández. El mediocampista escribió una despedida cargada de emoción, recordando que cuando era chico hacía cuentas con la edad de Messi y la suya para imaginar si algún día podría compartir cancha con su ídolo. Finalmente, aquel sueño se cumplió y terminó compartiendo vestuario con él y siendo campeón del mundo.

La reacción general tuvo un denominador común: agradecimiento. Los futbolistas que compartieron los años más gloriosos de la Selección con Messi no solamente despidieron al capitán que levantó la Copa del Mundo, sino también al compañero que estuvo en el centro de una generación que consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Messi se va de la Selección como su futbolista con más partidos y máximo goleador, después de 207 encuentros y 125 goles.

Y quizás por eso, más allá de cada frase, todos los mensajes terminaron diciendo prácticamente lo mismo: gracias, capitán.