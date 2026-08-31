Gallardo tendrá nuevo desafío como DT: solo falta la firma

El Muñeco tiene todo acordado para volver al ruedo como entrenador luego de su salida de River en febrero.

Marcelo Gallardo está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador . El técnico argentino llegó a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y, para que su llegada quede formalizada, solamente resta la firma del contrato y el posterior anuncio oficial.

La negociación fue encabezada por Francisco Egas , presidente de la FEF, y se extendió durante varias semanas. En ese período, ambas partes avanzaron tanto en el proyecto deportivo como en los aspectos económicos del vínculo.

El entendimiento contempla un salario superior a los tres millones de dólares por temporada , mientras que distintas versiones de la prensa ecuatoriana ubican la cifra en torno a los US$3,5 millones anuales .

Uno de los temas que también debieron definirse fue la organización del trabajo del entrenador. Entre los puntos analizados estuvieron la conformación de su cuerpo técnico, su lugar de residencia y la distribución de sus períodos laborales entre Ecuador y Argentina. Quito aparece como la opción principal para que Gallardo establezca su base, teniendo en cuenta que allí se concentra buena parte de la estructura de la selección.

El Muñeco asumirá en reemplazo de Sebastián Beccacece, cuyo ciclo terminó después del Mundial 2026. Ecuador quedó eliminado en los dieciseisavos de final luego de perder 2-0 frente a México, resultado que llevó a la Federación a comenzar la búsqueda de un nuevo conductor.

Un desafío inédito para Gallardo

La llegada a Ecuador marcará un capítulo diferente en la carrera de Gallardo: será su primera experiencia al frente de una selección nacional. Hasta ahora, el entrenador argentino dirigió a Nacional de Uruguay, River y Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Su ciclo más exitoso fue, sin dudas, el desarrollado en River, donde construyó una etapa histórica y consiguió títulos como las Copas Libertadores de 2015 y 2018 y la Copa Sudamericana 2014.

Gallardo se encontraba sin club desde febrero, cuando terminó su segunda etapa como entrenador del equipo de Núñez. Durante estos meses recibió distintas propuestas y consultas, aunque ninguna terminó de convencerlo para regresar inmediatamente al trabajo. La negociación con la FEF fue la que finalmente avanzó hasta alcanzar un acuerdo.

La Federación ecuatoriana había establecido como prioridad contratar a un técnico de experiencia para encarar una nueva etapa, con la mira puesta en la Copa América 2028 y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Gallardo terminó imponiéndose sobre los demás candidatos analizados por la dirigencia.

¿Cuándo sería el debut?

Ecuador ya tiene programado su primer partido posterior al Mundial. La selección enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre, en el Suwon World Cup Stadium.

Si durante los próximos días se concreta la firma del contrato y la presentación oficial, ese encuentro podría transformarse en el debut de Gallardo como entrenador de Ecuador.

Por ahora, la FEF todavía no comunicó oficialmente la contratación. Sin embargo, el entendimiento entre el entrenador y la dirigencia ya está cerrado y la firma del vínculo aparece como el último paso antes de hacer oficial la llegada del Muñeco a la selección ecuatoriana.