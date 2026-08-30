Marcelo Gallardo, cada vez más cerca de volver a dirigir

Medios ecuatorianos dan por encaminada su llegada a la Tri, aunque todavía no hay anuncio oficial de la Federación.

Marcelo Gallardo quedó en el centro de una fuerte versión que sacude al fútbol sudamericano. Medios ecuatorianos dan como hecho que el entrenador argentino será el próximo director técnico de la Selección de Ecuador , aunque por ahora no existe una confirmación oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ni una declaración pública del propio DT.

La información empezó a circular con fuerza a partir de una publicación del periodista argentino, partidario de River , Renzo Pantich, quien aseguró de manera directa: “Marcelo Gallardo será el nuevo director técnico de Ecuador”. La versión fue replicada por distintos medios de la región y rápidamente instaló al Muñeco como el principal nombre apuntado para hacerse cargo de la Tri.

La noticia impacta por el peso del apellido. Gallardo es uno de los entrenadores argentinos más reconocidos del continente, especialmente por su ciclo en River , donde construyó una etapa histórica con títulos locales e internacionales. Su posible llegada a un seleccionado nacional abriría una nueva etapa en su carrera y pondría a Ecuador bajo la conducción de un técnico de alto perfil.

Sin embargo, el dato central es que la operación todavía no fue oficializada. Hasta el momento no se informó la duración de un eventual contrato, la fecha de presentación, los integrantes del cuerpo técnico ni desde cuándo podría asumir sus funciones. Tampoco hubo comunicación institucional de la Federación ni señales públicas de una firma.

Por eso, aunque la versión es fuerte y en Ecuador la dan por encaminada, la información debe leerse en potencial. Lo concreto es que el nombre de Gallardo quedó instalado como posible reemplazante para el banco de la Tri, pero todavía falta el paso más importante: la confirmación formal.

¿Primera experiencia en selecciones para Marcelo Gallardo?

Para Ecuador, una eventual contratación de Gallardo significaría una apuesta fuerte. La Tri viene de sostener en los últimos años un proyecto con una base de futbolistas jóvenes, muchos de ellos con recorrido en Europa y proyección internacional. La llegada de un técnico con experiencia en partidos de alta presión y conocimiento del fútbol sudamericano sería vista como un movimiento ambicioso.

El Muñeco, además, ya fue vinculado en distintos momentos con selecciones y clubes importantes del exterior. Su nombre suele aparecer cada vez que se abre un banco de peso en la región, aunque no siempre esas versiones avanzan hacia una negociación concreta. En este caso, la particularidad es que los medios ecuatorianos ya lo presentan como una posibilidad muy avanzada.

Marcelo Gallardo tendrá su despedida de River en el Monumental.

De concretarse, sería una de las noticias más importantes del mercado de entrenadores en Sudamérica. Gallardo pasaría de su identificación histórica con River a un desafío de selección nacional, con la misión de conducir a Ecuador en una etapa clave de su proyecto deportivo.

Por ahora, la expectativa crece, pero el escenario sigue abierto. La versión existe, fue difundida con fuerza y varios medios la dan como hecha, pero el anuncio oficial todavía no llegó. Hasta que eso ocurra, Gallardo aparece como el gran apuntado para asumir en Ecuador, aunque su llegada a la Tri sigue en terreno de confirmación.