El Pollo Vignolo preguntó por Longoria en la transmisión de ESPN y dejó una frase picante

El relator del partido entre Banfield y River mencionó al director deportivo español, uno de los responsables de la crisis del Millo.

La crisis en River genera distintas lecturas. El Millo atraviesa un momento muy complejo desde lo futbolístico, ya que gastó 70 millones en el último mercado de pases, se quedó afuera de la Copa Argentina con Aldosivi , de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe y perdió cinco de los siete partidos que disputó en el Clausura, lo que llevó a la salida de Eduardo Coudet.

Este domingo, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio de manera interina, le ganó 3 a 2 a Banfield como visitante. Sin embargo, las críticas a la gestión deportiva de la dirigencia que encabeza Stéfano Di Carlo son pertinentes y entre los puntos más sensibles está el cargo que ocupa el español Pablo Longoria.

El director deportivo ocupa su cargo desde fines de abril e intervino en el armado del actual plantel, del cual se "limpió" a 15 jugadores por bajo rendimiento y se incorporaron nueve. Cabe recordar que le pretemporada en España se hizo con apenas 16 profesionales.

Los medios, River y la pregunta de Vignolo

La protección mediática de la que goza la dirigencia de River, muy cercana a los intereses de los canales de mayor llegada como ESPN, le otorga un margen de maniobra que no tienen otras en el fútbol argentino. Sin embargo, en este caso la realidad se llevó puesta esa protección, porque la mala gestión es indisimulable a partir del bajo rendimiento y los pésimos resultados.

La renovación del plantel se hizo mal y tarde, con un DT que no funcionó.

En ese contexto, Longoria es uno de los apuntados y hasta el Pollo Vignolo lo hizo notar en la transmisión del domingo, en ocasión de Banfield-River. El relator de la cadena multinacional le preguntó a Gustavo Yarroch si Longoria estaba en la cancha.

"El señor Longoria viene a ver los partidos o no?", soltó Vignolo.

"Algunos sí otros no, hoy no lo vi", respondió el cronista y Vignolo retrucó con tono irónico: "Ah, tranqui".

Apenas segundos después, Yarroch aclaró que el director deportivo estaba en un palco del estadio con la dirigencia. De hecho, minutos después circularon videos de Longoria junto a Di Carlo subiendo por las plateas del Florencio Sola.

"Bueno, algún día le hablará a la gente de River para ver cuál es su tarea, ¿no?", sentenció Vignolo.

Unos minutos más tarde, también durante el segundo tiempo, el referente de ESPN preguntó por Giovani González, ingresado en el complemento.

"¿De dónde viene González?", volvió a preguntar Vignolo y Yarroch respondió: "llegó desde Rusia, del Krasnodar, jugó en Peñarol, tiene 32 años el uruguayo".

Entonces el relator insistió sobre la edad y apuró: "32, ¿es uno de los refuerzos encargados que maneja el fútbol de River?". Desde el campo de juego, notablemente incómodo, Yarroch eligió el silencio.

Las críticas del relator no son nuevas, sino que ya se habían dado durante la semana. Algunos hinchas lo bancaron en las redes y otros insinuaron que tenía algún interés creado al respecto y se había ensañado con el español.

[ #River ]ASÍ LLEGARON AL FLORENCIO SOLA VILLAROEL, LONGORIA Y DI CARLO pic.twitter.com/KFsBJatW9L — AGUSTÍN LAREDO (@AgusLaredo) August 30, 2026

La protección antes mencionada se evidencia en que para escribir esta nota, el redactor que suscribe tuvo que mirar y escuchar nuevamente el partido on demand, ya que en las redes sociales no hubo recortes al respecto, pese a que fue uno de los momentos más picantes de la transmisión.