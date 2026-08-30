Jorge Sampaoli fue despedido en Talleres: la increíble suma que cobró por indemnizaciones

En los últimos años de su carrera, el entrenador oriundo de Casilda acumuló varios despidos equivalentes en indemnizaciones millonarias.

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres después de apenas siete partidos oficiales, pero esta salida tendrá una diferencia clave respecto de otros ciclos recientes: no cobrará una indemnización millonaria . El propio club cordobés lo dejó aclarado en el comunicado oficial: “Honrando su compromiso y su palabra, Jorge y su cuerpo técnico cobran hasta su último día trabajado”.

La aclaración no pasó desapercibida. En los últimos años, el nombre del técnico argentino quedó asociado a contratos extensos, pasos breves y salidas anticipadas que derivaron en acuerdos económicos de alto impacto. Esta vez, Talleres marcó un límite desde el inicio del vínculo y evitó que su despido se sumara a una lista que ya tiene varios antecedentes fuertes.

El caso más resonante fue el de su segunda etapa en Sevilla . Sampaoli asumió en octubre de 2022 con contrato hasta junio de 2024, pero fue despedido en marzo de 2023, cuando el equipo estaba cerca de los puestos de descenso. Medios españoles informaron que el acuerdo de salida habría rondado los ocho millones de euros, aunque el club no detalló públicamente la cifra final.

Después llegó Flamengo. El entrenador firmó en abril de 2023 y fue echado en septiembre de ese mismo año, pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2024. En Brasil, Globo Esporte informó que el club debió pagarle 1,8 millones de euros, equivalentes en ese momento a unos 9,5 millones de reales. La cláusula inicial era más alta, pero bajaba progresivamente con el paso de los meses.

Otro capítulo fue el de Rennes. Sampaoli arribó al club francés en noviembre de 2024 con vínculo hasta junio de 2026, pero su ciclo duró apenas alrededor de 80 días. La salida fue anunciada de común acuerdo, aunque L'Équipe informó luego que la institución debió afrontar indemnizaciones. En este caso, las cifras difundidas fueron más imprecisas: publicaciones hablaron de montos entre 2,6 y 6 millones de dólares.

El cuarto antecedente reciente se produjo en Atlético Mineiro. El club brasileño lo contrató en septiembre de 2025 por dos temporadas y lo despidió en febrero de 2026. Meses después, Globo Esporte reveló que Sampaoli y su cuerpo técnico habían acordado recibir 10 millones de reales por la finalización del contrato, en 15 cuotas de 666.666 reales. Según esa información, Mineiro habría pagado solo la primera, por lo que el entrenador recurrió a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de Brasil.

A esos casos suele agregarse Santos, aunque con una diferencia importante. Allí no se trató de un despido con indemnización tradicional, sino de una disputa judicial posterior a la salida del propio Sampaoli. La Justicia laboral brasileña determinó que el técnico no debía pagar una multa de 10 millones de reales y, además, condenó al club a abonarle cerca de 4,4 millones de reales por conceptos laborales, premios y días trabajados.

Los detalles de la salida de Sampaoli de Talleres

Sampaoli había llegado a Talleres en junio para reemplazar a Carlos Tevez y firmó un contrato de 18 meses. Su regreso al fútbol argentino, después de 26 años, duró muy poco: una victoria, dos empates y cuatro derrotas en siete fechas del Torneo Clausura.

El empate 0-0 ante Central Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, terminó de acelerar la salida. El equipo quedó último en la Zona A, con cinco puntos, lejos de los puestos de clasificación y en medio de un clima cada vez más tenso con los hinchas.

La despedida del sábado incluyó silbidos y cánticos contra el entrenador y la dirigencia. Un día después, Talleres anunció oficialmente el final del ciclo y adelantó que en los próximos días informará quién quedará a cargo del plantel profesional para la continuidad del campeonato.

Esta vez, la historia contractual de Sampaoli tuvo otro final: salida anticipada, pero sin indemnización.