Dibu Martínez fue presentado en Chelsea y debutó a las cinco horas: cómo le fue

El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina fue traspasado del Aston Villa a los Blues, continuando su carrera en la Premier League.

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez tuvo un domingo de locos, ya que fue presentado en el Chelsea de Inglaterra y pocas horas después debutó en lo que fue el triunfo de su equipo por 4-3 sobre el Brighton , por la segunda fecha de la Premier League .

Los goles del Chelsea los hicieron el belga Roméo Lavia, el portugués Pedro Neto, el brasileño João Pedro y el inglés Cole Palmer, mientras que para el Brighton convirtieron el marfileño Malick Yalcouyé, João Pedro (en contra) y el alemán Pascal Groß.

El Chelsea, que también contó con la presencia del mediocampista argentino Valentín Barco (entró en el segundo tiempo) , tuvo un comienzo de partido perfecto, ya que había tomado una ventaja de tres goles cuando iba poco más de media hora de juego.

Sin embargo, a los 35 minutos del primer tiempo el Brighton descontó a través de Yalcouyé, quien se quedó con el rebote y conectó una potente volea con el arco solo tras una mala salida de Martínez, mientras que a la hora de juego Pedro convirtió en contra y le puso suspenso al partido.

Finalmente, el Chelsea estiró la ventaja a los 30 del segundo tiempo gracias a Cole Palmer, por lo que el descuento final de Groß en tiempo cumplido no fue suficiente.

De esta manera, el Chelsea se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno le había ganado 3-2 al Fulham, y comparte la primera posición con el Manchester City y el Hull City.

La próxima presentación del equipo londinense, que no contó con la presencia del argentino Enzo Fernández por su inminente salida al Manchester City, será el próximo domingo a las 12:30, cuando visite al Arsenal en el Emirates Stadium.

Se define el futuro de otro jugador de la Selección Argentina: ¿Qué pasa con Julián Álvarez?

El delantero argentino Julián Álvarez volvió a entrenarse con el Atlético de Madrid, en medio de su disputa con el club de la capital española para irse al Barcelona de España.

Álvarez se había ausentado a las últimas tres prácticas, por una supuesta indisposición física y malestar, por lo que se había perdido el partido en el que el Atlético Madrid le ganó 3-1 al Sevilla por la tercera fecha de LaLiga de España.

Antes de sus ausencias, el delantero que hace años es una pieza clave en la Selección argentina, había sido convocado para el partido del fin de semana pasado contra el Villarreal, donde fue verdaderamente humillado al recibir los silbidos de los hinchas "Colchoneros" y abandonó solo el estadio mientras el resto de los jugadores saludaban a los aficionados.

Álvarez atraviesa una lucha abierta con el Atlético Madrid, ya que está 100% decidido a irse al Barcelona, mientras que el equipo que es dueño de su ficha ya confirmó que no tiene ninguna posibilidad de convertirse en jugador Culé.

El otro equipo al que podría irse Julián Álvarez es el Arsenal de Inglaterra, que incluso ofertó más dinero que el Barcelona, pero el jugador argentino rechazó dicha posibilidad ya que no podría vivir con su familia por las restricciones inmigratorias en aquel país relacionadas con el Brexit.

El mercado de pases en el fútbol español finaliza este martes, por lo que Álvarez y el Atlético Madrid están a contrarreloj para definir su futuro.

En caso de finalmente continuar en el "Colchonero", Álvarez corre el riesgo de quedar relegado de la plantilla al menos hasta el mercado de pases del invierno europeo, que es en enero del 2027.