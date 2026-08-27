Salto cualitativo: Dibu Martínez jugará en uno de los grandes de la Premier League

Emiliano Martínez se encamina hacia una nueva etapa en su carrera: llegó a un acuerdo verbal con el Chelsea para sumarse al club londinense. El arquero ya había expresado en varias ocasiones su intención de abandonar el Aston Villa y buscar nuevos horizontes. Según diferentes fuentes periodísticas, la firma del contrato se produciría este viernes .

La chance de que Dibu vista la camiseta azul cobró fuerza luego de una serie de movimientos clave en Villa Park . El técnico Unai Emery decidió reforzar la portería con nuevas alternativas: sumó a Zion Suzuki , el guardameta japonés que se destacó en el último Mundial , y le dio rodaje a Marco Bizot en el estreno liguero ante Brighton . Martínez ni siquiera estuvo convocado en la caída por 4 a 0 en el primer compromiso de la Premier League .

El periodista Matt Law , del Daily Telegraph , dio a conocer los avances en sus redes: “El Chelsea cerró un arreglo por 10 millones de dólares para hacerse con los servicios de Emi Martínez . El pase será definitivo y el arquero se mudará a Stamford Bridge ”. De este modo, el futuro del argentino queda ligado al conjunto londinense, donde ya militan sus compatriotas Enzo Fernández , Valentín Barco y Aarón Anselmino . Sin embargo, Enzo estaría cerca de emigrar al Manchester City .

Un equipo que lo necesita

El Chelsea arrancó la temporada con Robert Sánchez como titular en el triunfo por 3-2 ante Fulham, pero el español recibió críticas de la prensa inglesa por su actuación en los dos goles encajados, a pesar de que el equipo de Xabi Alonso se llevó los tres puntos. Además, la institución cuenta con Mike Penders, de 21 años, que volvió de su préstamo en Estrasburgo, aunque hasta ahora su rol ha sido secundario.

En ese contexto, sumar un arquero con trayectoria internacional y títulos se volvió una prioridad para la directiva. Dibu, de 33 años, fue pieza clave en la selección argentina campeona del mundo y su perfil encaja con la idea del club, que atraviesa una etapa de reestructuración y busca estabilidad en un puesto que tuvo varias modificaciones en los últimos años. Así lo había anticipado David Ornstein, de The Athletic, cuando informó que el nombre de Martínez había sido ofrecido al Chelsea.

Rumores, idas y vueltas

El camino hacia Stamford Bridge se despejó luego de que fracasara su posible pase a la Juventus a principios de mes. Durante los últimos días, el ex Arsenal, sus representantes y los directivos del Aston Villa evaluaron distintas alternativas para su salida. Pese a haber sido determinante en los éxitos recientes del club —como la Europa League, la clasificación a la Champions League 2026-2027 y el cuarto puesto en la Premier—, la historia de Dibu en Birmingham parece llegar a su fin.

Las salidas de Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ezri Konsa y Lucas Digne ya marcaban un cambio profundo en la plantilla de los Villanos, y la partida del arquero argentino sería el siguiente movimiento lógico. Si se confirma, Emiliano Martínez pondrá punto final a un ciclo iniciado en septiembre de 2020, con 256 partidos oficiales defendiendo el arco del conjunto de Birmingham.

Lo habían pedido

Gary Neville sorprendió pedir que el Dibu Martínez sea comprado por el Chelsea tras los errores de Robert Sánchez en el triunfo por 3-2 ante el Fulham, en el debut de Xabi Alonso como entrenador de los Blues en la Premier League. El ex lateral derecho del Manchester United, quien semanas atrás había atacado a Lisandro Martínez y Cristian Romero antes de la semifinal del Mundial 2026, ahora reclama al arquero argentino para el club londinense.

El pedido de Neville llegó en el panel de Sky Sports, minutos después del partido en Craven Cottage. Durante el postpartido apuntaron contra el portero español: “Recibieron un par de goles y fíjense en el arquero. Tienen que solucionar el problema del arco porque les va a pasar factura esta temporada, como ocurrió esta noche”. Neville fue más lejos y nombró al arquero de la selección argentina: “Han incorporado a un jugador experimentado como defensor central, mediocampista central y delantero central. No sé si Emi Martínez está disponible o no, pero alguien como él tiene que llegar al Chelsea, porque de lo contrario eso echará por tierra todo lo que hacen”.