Enorme victoria de Las Leonas en las semis del Mundial de hockey: cuándo será la final

Las argentinas derrotaron 1 a 0 a Australia y se metieron en la disputa por el título. Cuándo será el partido decisivo.

Un gol de Julieta Jankunas , a la salida de un córner corto, le dio la victoria a Las Leonas en la semifinal del Mundial de hockey . La selección argentina superó 1 a 0 a Australia y se metió en la final del certamen.

El primer tiempo fue favorable a las oceánicas, que mostraron mejor nivel respecto de lo que venían haciendo en el Mundial y dieron batalla. Australia había ganado un solo encuentro, mientras que Las Leonas habían logrado tres éxitos, pero ese dato no se notó en el desarrollo.

El cero fue irrompible hasta el inicio del último cuarto, cuando Jankunas la mandó a guardar y así el conjunto albiceleste dejó en el camino a un rival durísimo.

"ES AHORA" DIJO MECHI Y... ¡LLEGÓ EL GOL DE LAS LEONAS! Tras el córner corto, Julieta Jankunas marcó el 1-0 contra Australia en las semis del Mundial de Hockey.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/16MNU70Qs3 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

En el último minuto, Australia fue a buscar la igualdad y la bocha entró en el arco argentino, luego de impactar en la arquera albiceleste, Cristina Cosentino, tras un envío desde afuera del área.

Sin embargo, como ninguna jugadora oceánica desvió el esférico dentro del área, la acción fue anulada. En hockey no puede haber goles en contra.

Cuándo será la final

Las Leonas jugarán la final del Mundial de Hockey 2026 contra Países Bajos este sábado 29 de agosto en el Wagener Stadium de Ámsterdam.

Los Leones también buscan el título

Los Leones, por su parte, tendrán una semifinal con clima de revancha. El equipo de Lucas Rey enfrentará a Alemania, el mismo rival que lo venció 3-1 en la primera fase. Esta vez, el cruce será por un lugar en la final y con el seleccionado argentino en crecimiento después de dos triunfos muy importantes.

En la segunda fase, Los Leones le ganaron 3-1 a Inglaterra y luego vencieron 5-3 a India para quedar entre los cuatro mejores del torneo. El triunfo ante los ingleses tuvo además un condimento particular, después de lo que había sido la eliminación de Inglaterra ante la Selección argentina de fútbol en el Mundial 2026.

El seleccionado masculino terminó segundo en el Grupo E con seis puntos, detrás de Países Bajos. Ahora tendrá por delante a Alemania, mientras que la otra semifinal será entre Países Bajos y España. Para el hockey argentino, la semana puede ser histórica: los dos seleccionados están a un partido de jugar por el título.