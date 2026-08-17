Triunfazo agónico de Las Leonas ante Alemania en el Mundial

El equipo argentino de hockey sobre césped femenino logró su primera victoria en la segunda fecha.

Las Leonas dieron una de las grandes fotos del día para el deporte argentino. En un ajustado y vibrante encuentro, el seleccionado femenino de hockey superó 3-2 a Alemania por la segunda jornada del Grupo B de la Copa del Mundo , un resultado que encamina su acceso a la siguiente etapa.

Luego de un debut con gusto a poco frente a Estados Unidos, donde el empate no dejó conformes a las albicelestes, la victoria y sobre todo la forma de la misma, dejaron bien paradas a Las Leonas para lo que viene.

Eugenia Trinchinetti, Sofía Toccalino y Agustina Gorzelany sellaron las conquistas del elenco comandado por Fernando Ferrara, mientras que Lisa Nolte y Sonja Zimmermann descontaron para el conjunto europeo.

Inicio arrollador de Las Leonas

El arranque argentino fue demoledor: tras avisar en la primera acción de peligro, Trinchinetti abrió el marcador antes del minuto dos mediante la vía del córner corto. Si bien las albicelestes dispusieron de más opciones para estirar la diferencia en ese lapso inicial, no lograron capitalizarlas.

La reacción germana y la paridad

Durante el segundo cuarto, Alemania ajustó la presión en el mediocampo y complicó la salida albiceleste, generando ocasiones de riesgo que pasaron muy cerca del arco. Dicha tónica se mantuvo al inicio del complemento, aunque la Argentina logró asentarse con el correr de los minutos para emparejar las acciones.

Final dramático y triunfo argentino

La emoción se concentró en el último parcial cuando a los 3 minutos Toccalino convirtió un penal tras una falta sobre Zoe Díaz, marcando el 2-0 que parecía sentenciar el trámite.

Luego, reaccionaron las europeas alcanzando el 2-2 gracias a los tantos de Nolte y Zimmermann (de córner corto).

Sin embargo, a falta de cinco minutos para el cierre, Gorzelany ejecutó un córner corto impecable para estampar el 3-2 definitivo.

¡¡GOL DE LAS LEONAS!! Agus Gorzelany desata la locura de Argentina: 3-2 ante Alemania en el Mundial de Hockey.



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Con este resultado, Las Leonas quedaron a un paso de los octavos de final, fase a la que acceden las dos mejores ubicadas de la zona. El combinado nacional volverá a saltar a la cancha este miércoles frente a Escocia, a partir de las 6:00 (hora de la Argentina).