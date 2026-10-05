El peculiar pedido del arquero de Benín para la despedida de Messi que sorprendió a todos

El portero del elenco que será rival de la Scaloneta este martes en el Monumental, lanzó un peculiar pedido que sorprendió a todos. Además, desafió al '10'.

El fútbol argentino se acerca a un hecho que nunca hubiera querido atravesar: la despedida de Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina que jugará su último partido tras anunciar su retiro del combinado. Un martes especial 6 de octubre especial, donde las miradas estarán centradas en su figura.

El seleccionado de Benín tendrá la oportunidad de presenciar un hecho histórico, debido a que será el rival de la Scaloneta en una jornada emotiva. A sabiendas que se trata de un encuentro que no volverá a repetirse con estas características, los rivales hicieron un particular pedido a través de su arquero Marcel Dandjinou para quedarse con el recuerdo.

Habitualmente, los jugadores que enfrentan al '10' van en búsqueda de su camiseta como recuerdo. Este partido no es la excepción, y es por eso que el arquero lanzó un pedido peculiar: "Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!”, dijo en diálogo con diario MARCA.

“Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda”, dijo con elogios para uno de los mejores jugadores del mundo.

Por otra parte, habló sobre el partido: “Aunque sea el último minuto y haya un penalti, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple: es fútbol. Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”.

Messi llegó a la Argentina y Chiqui Tapia lo recibió con una foto que dio que hablar

Lionel Messi ya está con la Selección Argentina para afrontar una concentración que tendrá un significado especial. El capitán llegó este domingo cerca de las 17 al predio de Ezeiza, se reencontró con sus compañeros y fue recibido por Claudio “Chiqui” Tapia, quien rápidamente convirtió ese momento en una de las imágenes del día.

El presidente de la AFA compartió varias fotografías junto al rosarino, ambos con anteojos oscuros y en un clima distendido. “Uno que los lleva con style. ¡Bienvenido, Capi de mi vida!”, escribió Tapia para acompañar una de las publicaciones.

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En otra imagen agregó una frase que generó todavía más repercusión: “No trates de entenderla, disfrútala”. El mensaje apareció en medio de las críticas que rodearon la organización de esta fecha FIFA y la elección de los rivales de Argentina, que primero goleó a Burkina Faso y ahora enfrentará a Benín.

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Más allá del tono de las publicaciones, la llegada de Messi marca el comienzo de una concentración diferente. El delantero se prepara para disputar este martes 6 de octubre, desde las 20, su último partido con la Selección Argentina en el país, en el Monumental.

La última concentración de Messi con la Selección

Después de arribar al complejo que lleva su nombre, Messi volvió a encontrarse con el cuerpo técnico, los futbolistas y el personal que trabaja diariamente con el seleccionado. Durante la jornada está prevista una práctica y posteriormente el plantel compartirá un asado.

Entre los invitados estará Leandro Paredes, quien no integra esta convocatoria por una sanción, pero acompañará al grupo en una jornada cargada de contenido emocional.

También se sumaron en las últimas horas Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. Este último también anunció que dejará la Selección después del Mundial 2026, aunque estará presente frente a Benín.

Tapia repitió la fórmula con De Paul. Publicó una fotografía junto al mediocampista y escribió: “¡Qué lindo verte, motorcito! Bienvenido a casa nuevamente”, en medio de versiones sobre su futuro dentro del ciclo de Lionel Scaloni.

El encuentro del martes tendrá una carga que excederá ampliamente lo deportivo. Messi utilizará además una camiseta especial preparada para su despedida, con detalles alusivos a la bandera argentina, un sol y el número 10 en dorado.

Frente a Benín disputará su partido número 208 con la Albiceleste y tendrá la posibilidad de ampliar una cifra que ya parece inalcanzable: sus 125 goles con el seleccionado.

El recorrido incluye el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2025 y la Finalissima 2022, además de otras finales que marcaron su historia internacional.

El encuentro ante Benín también estará rodeado de homenajes y gestos especiales para el capitán. La despedida llegará en medio de una etapa de renovación impulsada por Lionel Scaloni, que en los amistosos frente a Bolivia y Burkina Faso repartió minutos entre varios futbolistas nuevos. Mientras la Selección empieza a construir el equipo que vendrá después de su salida, Messi tendrá una última noche como protagonista absoluto frente al público argentino.

Sin embargo, antes del último partido queda esta imagen. Messi entrando otra vez al predio de Ezeiza, el abrazo con Tapia y una concentración que, esta vez, ya tiene clima de despedida.