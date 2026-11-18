A nivel clubes le fue muy bien y obtuvo muchos títulos, pero después no pudo trasladar su rendimiento a la selección.

Éver Banega decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. Después de varios meses sin actividad oficial y de reconocer que estaba cada vez más cerca del retiro, el volante confirmó que no volverá a jugar de manera profesional. La noticia se conoció este miércoles, luego de que el día anterior adelantara que tenía un 80% de posibilidades de dejar el fútbol.

La decisión llega a los 38 años, después de una trayectoria que incluyó pasos por algunos de los clubes más importantes de Europa y del fútbol argentino. Su último equipo fue Defensa y Justicia , al que había llegado a comienzos de 2026, aunque su última presentación oficial fue el 4 de mayo .

Su futuro había comenzado a tomar forma durante una entrevista en el marco de la Copa Potrero, el torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero, en el que participó con el equipo Argentina Streamers. Allí, Banega había explicado que estaba evaluando seriamente el final de su carrera.

“Un 80% que ya dejo y un 20% está ahí…”, había expresado. Y agregó: “Prácticamente estoy grande, ya disfruté demasiado. No quiero quitarle el lugar a los chicos que vienen prometiendo en todos los clubes”.

Un día después, el mediocampista confirmó que la decisión estaba tomada. Incluso, durante una charla distendida, le consultaron si aceptaría una propuesta de Lionel Messi para sumarse al Inter Miami, posibilidad que también descartó.

Una carrera con títulos y recorrido internacional

Banega surgió de Boca, donde debutó en Primera División y fue parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2007.

Su rendimiento le permitió dar rápidamente el salto al fútbol europeo, donde defendió las camisetas de Valencia, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Sevilla.

En el conjunto andaluz construyó uno de los capítulos más destacados de su carrera. Allí ganó tres Europa League y se convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos por los hinchas del club. También tuvo dos etapas en Newell’s, además de una experiencia en el Al-Shabab de Arabia Saudita.

Con la Selección argentina, Banega integró el equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018. También compartió cancha con Messi durante varios años y fue una de las alternativas habituales en el mediocampo de la Albiceleste.

Banega en una punta, Di María en otra, junto a Masche, Messi... Juegan los de siempre.

Cómo seguirá ligado al fútbol

Aunque confirmó su retiro de la actividad profesional, Banega dejó en claro que no pretende alejarse por completo del deporte. En sus declaraciones anteriores había descartado convertirse en entrenador o representante, pero anticipó que le gustaría continuar vinculado al ambiente desde otra función.

“No creo que me aleje, pero quizás esté de otra forma. No de representante ni de técnico, sino en otra faceta”, había explicado. Mientras tanto, contó que disfruta de otras actividades, entre ellas el tenis y el pádel.

De esta manera, se cierra la carrera de un mediocampista que pasó por Boca, Newell’s, varios clubes europeos y la Selección argentina, y que dejó su marca especialmente en Sevilla, donde consiguió algunos de los títulos más importantes de su recorrido.