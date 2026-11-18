El club reveló en sus redes sociales los nombres que viajarán a Colombia para la definición ante Atlético Mineiro.

Boca tiene puesta la cabeza en la final de la Copa Sudamericana y ya se prepara para entrar en la recta final hasta el duelo programado para este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Tanto es así que este miércoles por la mañana, el elenco de La Ribera dio a conocer los convocados para el duelo que puede marcar el fin de una era oscura, sin títulos internacionales.

El plantel trabaja en el predio de Ezeiza previo a lo que será el viaje a Barranquilla. Según la planificación, el plantel almorzará y luego partirá en vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza esta tarde, para llegar a Colombia por la noche. Previo a estas actividades, el club dio a conocer los nombres de la lista.

Boca tiene un duelo clave en su historia este sábado en la final de la Copa Sudamericana : tendrá la chance de romper una mala racha de 26 años sin títulos internacionales, una pesada marca negativa con la que carga. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez , de Barranquilla, Colombia, será el escenario para este duelo trascendental.

En la previa a este encuentro que tendrá nuevamente como protagonista al xeneize, que ya consiguió ser campeón de la Liga Profesional de Fútbol y clasificar a la final de la Copa Argentina, se divulgaron distintas imágenes del estadio que estuvo durante varios meses en un período de refacción. En la misma se realizó una ampliación de la capacidad, dejando atrás las 43.000 localidades para pasar a tener espacio para 65.000 espectadores.

A su vez, realizaron un trabajo para el hundimiento del campo de juego y la colocación de un nuevo césped hibrido (más de un 90% natural), que serán estrenado en el partido más importante que tendrá desde su inauguración en 1986. El recinto ya no tiene la pista olímpica como supo tener el estadio Monumental.

A 5 dias da Final, o Estádio Metropolitano Roberto Meléndez aguarda @Atletico e @BocaJrsOficial pela #GrandeConquista! pic.twitter.com/tm6VbIkNif — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) November 16, 2026

En su fachada cuenta con más de 74.000 luces LED, pantallas 4K y una franja luminosa de 500 metros. A su vez, sumaron más de 10.800 butacas retráctiles y un aumento del doble de la cantidad de sanitarios (alcanzaron los 900).