Después de casi dos décadas dedicadas al vóley profesional, Facundo Conte atraviesa una etapa muy diferente de su vida. Lejos de las competencias internacionales y de la exigencia del alto rendimiento, el exjugador de la Selección argentina compartió en sus redes sociales una experiencia espiritual que realizó en Córdoba , donde convivió durante algunos días con una comunidad vinculada a tradiciones amazónicas.

A través de una publicación que incluyó fotografías y videos, Conte mostró parte de su estadía en el lugar. En algunas imágenes se lo observa con el rostro pintado, tocando un instrumento musical y participando de distintas actividades junto a los integrantes de la comunidad.

Durante el retiro, el exdeportista contó que participó de una ceremonia en la que tomó ayahuasca , una bebida psicoactiva tradicional de origen amazónico utilizada en determinados rituales. La experiencia formó parte de un proceso personal de introspección y búsqueda interior junto a su pareja que decidió compartir con sus seguidores.

“Acá estoy, con toda la cara pintada, queriendo decirte que no estás solo, que hay mucha gente hermosa”, comenzó su mensaje. Luego explicó que había encontrado en la sabiduría de otras personas una oportunidad para comprender aspectos personales que necesitaba trabajar.

En uno de los pasajes más destacados de su publicación, aclaró que su invitación no apuntaba a que otros consumieran esa bebida, sino a animarse a explorar sus emociones y abrirse a nuevas experiencias.

“Y no que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís”, expresó.

También habló sobre la importancia de conectarse con uno mismo y recuperar aspectos de la personalidad que muchas veces quedan relegados por las exigencias de la vida cotidiana. “Anímate. Anímate a ser, anímate a ser lo que sea que seas, que te conectes con vos, con ese niño o niña que habita en ti, que has tenido que encerrar y proteger tanto, pero hoy necesita salir”, escribió.

Una carrera de elite y una nueva etapa

El recorrido de Conte en el deporte fue de primer nivel. Formó parte de la Selección argentina durante cuatro Juegos Olímpicos y fue protagonista de uno de los momentos más importantes del vóley nacional: la medalla de bronce conseguida en Tokio 2020.

Además, construyó una extensa carrera internacional, con pasos por Italia, Polonia, Rusia, China y Brasil, donde consiguió títulos en distintas competencias. En 2024 decidió ponerle punto final a su trayectoria profesional, después de casi 20 años en el alto rendimiento.

Ahora, lejos de las canchas, el exjugador parece transitar una búsqueda personal que también eligió compartir públicamente. Su mensaje terminó con una invitación a no tener miedo de explorar nuevos caminos y a encontrar espacios para conocerse más allá de las exigencias externas.

El mensaje completo

“Acabo de volver de Córdoba, ya verán que tengo la cara pintada. Ya se está borrando, hace cuatro días que lo tengo. Estuve en un retiro en un lugar hermoso, dirigido por gente muy amorosa, que se llama Tierra Sagrada, entre las sierras. Con la tribu Yaguán-Uabá, una tribu amazónica, que justamente nos pintaron la cara con una tintura de una planta que no recuerdo el nombre y no puedo compartírselos. Hicimos una ceremonia de medicina amazónica, de la ayahuasca, que es una planta de poder. Y en parte esta expresión que estoy buscando ahora es para que no tengan miedo a explorarse, a profundizarse, porque ahí es donde hay un montón de información sobre nosotros mismos que hemos aprendido a esconder y a guardar para no ser dañados y sobrevivir en este mundo de locura. Y contarles que hay espacios amorosos donde poder hacerlo”, dijo Conte en la primera parte de su extenso mensaje.

“Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa, de expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme, a percibirme. Sobre todo de que me perciban. Y aquí estoy, a pesar de toda la fortaleza que me representa, mostrándome vulnerabilidad total. Me da miedo y me hace sentir muy incómodo. Pero siento el llamado, siento el llamado a hacerlo porque sé que no estoy solo, porque sé que vos no estás solo de ese lado, solo o sola. Y muchas veces en la necesidad de protegernos, decidimos no mostrarnos, no mostrar nuestra verdadera luz, nuestro verdadero poder. Y esto en parte es habitar el mío, habitar esa dualidad entre vulnerabilidad y poder que necesito y quiero expresar”, sumó en su mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

"Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer”, escribió junto a las imágenes, entre las que se encuentra un libro titulado “Manos que curan, el libro guía de las curaciones espirituales”.

“Acá estoy, con toda la cara pintada, queriendo decirte que no estás solo, que hay mucha gente hermosa. Cada uno está viviendo su propio viaje, pero hay muchísimos puntos en común en los que podemos encontrarnos, potenciarnos y apoyarnos. Hace unos días me tocó apoyarme en la sabiduría de otras personas para entender lo que necesita ser liberado en mí, que es exactamente esto, y poder compartirte, compartirles, con amor, el proceso de autodescubrimiento, que no es para unos pocos, es para todos, pero para los que se atreven. Y acá te invito a que te atrevas. Y no que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís, que el poder tuyo propio reside ahí y no en la mente. La mente es una herramienta hermosa y muy poderosa que crea toda nuestra realidad, pero nuestra fuerza vital, nuestro poder, reside en nuestro corazón, porque es desde ahí donde se manda la señal, la frecuencia correcta para que la mente pueda materializar. Así que sin más y sin extenderme demasiado, anímate. Anímate a ser, anímate a ser lo que sea que seas, que te conectes con vos, con ese niño o niña que habita en ti, que has tenido que encerrar y proteger tanto, pero hoy necesita salir. Yo estoy dejando salir al mío, que le gusta comunicarse, que le gusta amar, que le gusta poder ayudar a otros y ser un puente hermoso y amoroso. Te quiero mucho. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta acá es porque algo puede haberte resonado y espero tener el valor de seguir comunicando, comunicándome para generar más, más puentes. Los quiero mucho”, concluyó el ex jugador de vóley.