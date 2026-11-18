Tras la victoria ante Costa Rica, el entrenador de la Selección argentina hizo referencia a declaraciones que hizo un protagonista de la final del mundo en 2026. Qué dijo

La Selección argentina aplastó a Costa Rica en un amistoso que tuvo lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, lo que fue el segundo partido de la era post Messi, con un Nico Paz brillante que empieza a recibir ovaciones en los distintos estadios. Esta sólida victoria trajo cierta tranquilidad a los hinchas que tenían dando vuelta en la mente la derrota ante Uruguay en La Bombonera.

Luego de la victoria que consiguió el seleccionado, el entrenador Lionel Scaloni se sentó frente a los periodistas y dio la típica conferencia de prensa. En medio de un análisis sobre la victoria conseguida ante los ticos, el DT aprovechó para cruzar a un español campeón del mundo con el que, indirectamente, chicaneó a la Scaloneta.

En las últimas horas el arquero de España Unai Simón fue duro en sus declaraciones, quitándole mérito a la Argentina en el ranking FIFA y poniendo a Inglaterra por encima de Argentina: “Creo que es la segunda mejor selección del mundo. Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tiene es comparable al nuestro y duele perder. Al final, la racha sabíamos que en algún momento iba a ocurrir”. Lo cierto es que lo puso en el segundo lugar, puesto que ocupa la albiceleste.

Ante esas declaraciones, Scaloni respondió: “No lo escuché a Unai, pero es una opinión suya y es válida“, dijo y agregó: “La opinión es de cada uno. No creo que lo diga en el mal sentido por Argentina“.

En su relato, fue contundente: “Es su opinión, cree que Inglaterra es una gran selección, que la es“. Para cerrar, fue tajante: “Es una selección increíble a la cual nosotros le ganamos. Pero es su opinión y hay que respetarla“.

LIONEL SCALONI s/los dichos de UNAI SIMÓN, arquero de ESPAÑA, que afirma que INGLATERRA es la 2° MEJOR SELECCiÓN DEL MUNDO sin nombrar a la Argentina:



“No lo escuché a Unai, pero es una opinión suya y es válida, como las de los periodistas o cualquier otro. No creo que lo diga… https://t.co/T5CeCjKCuL pic.twitter.com/OzIwq9EPLp — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) November 18, 2026

La selección Argentina aplastó a Costa Rica: cómo fueron los siete goles

La selección argentina goleó 7-0 a Costa Rica en un amistoso por la fecha FIFA disputa en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este encuentro significó el último cotejo de este 2026 para los dirigidos por Lionel Scaloni, que comenzarán el 2027 con la vista puesta en la Copa América 2028, ya sin Lionel Messi en el plantel.

Nico Paz y Julián Álvarez marcaron un doblete en el primer tiempo, mientras que Franco Mastantuono, con dos tantos, y Alexis Mac Allister marcaron en el complemento para cerrar la goleada ante el seleccionado de CONCACAF.

Scaloni aprovechó el encuentro para darle minutos a varios jugadores que se encaminan a ser la cara de la renovación en la selección, que afronta un ciclo ya sin figuras como Messi y Otamendi, y con ausencias de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

Este amistoso tuvo un condimento especial para el cuerpo técnico, ya que fue la despedida de Walter Samuel, que desde 2018 era uno de los ayudantes de campo de Scaloni, pero que después del Mundial anunció que continuará su carrera en solitario, con el objetivo de convertirse en entrenador. El resto del cuerpo técnico renovó su contrato hasta la próxima Copa del Mundo.

Así fue el partido entre Argentina y Costa Rica

Argentina abrió el marcador rápidamente con un zurdazo de Nico Paz: tras un robo y conducción de Julián Álvarez, Enzo Fernández metió un exquisito taco para dejar solo al jugador del Como en la medialuna, que marcó el 1-0 a los siete minutos.

"Nico Paz":

Por su gol en el amistoso de la Selección Argentina ante Costa Rica pic.twitter.com/tr9GydoRwx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 17, 2026

A los 18 minutos de la primera parte, luego de un gran desborde del lateral derecho costarricense, el Dibu Martínez respondió con grandes reflejos ante un disparo a quemarropa de Josimar Méndez y logró mantener el cero en su arco.

Tras un largo rato de posesión de pelota sin mucho daño por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni, finalmente llegó el 2-0: Giay llegó hasta el fondo por la derecha y encontró a Álvarez solo en el punto de penal, que definió cruzado para ampliar la ventaja.

"Julian":

Por el gol de Julián Álvarez en el partido de la Selección Argentina contra Costa Rica pic.twitter.com/ZUWxOu0iVs — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 17, 2026

Un minuto después, Argentina encontró mal parado a Costa Rica nuevamente y Prestianni, abrió el pie desde la medialuna del área para impactar la pelota en el palo izquierdo del arquero visitante.

A los 38 minutos, apareció nuevamente Paz para que pase a ser goleada de la selección nacional: giró cerca del área y luego de algunos rebotes, sacó un derechazo implacable para el 3-0.

¡APUNTÓ Y DISPARÓ! NICO PAZ METIÓ UN DERECHAZO Y ROMPIÓ EL ARCO.



El zurdo que se olvidó de que era zurdo. Argentina gana 3 a 0. pic.twitter.com/J72u85ykxv — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 17, 2026

Cuatro minutos después, nuevamente el delantero del Atlético de Madrid demostró su calidad, recibiendo en el área, enganchando para su zurda y sacando un disparo imposible al techo del arco para el 4-0.

¡Otro doblete! Julián Álvarez definió al primer palo y la selección se va 4 a 0 al descanso.pic.twitter.com/rLZd1x5BHp — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 17, 2026

Con solo dos minutos de la segunda mitad, Franco Mastantuono, ingresado en el entretiempo puso el 5-0 para la selección argentina: recibió un gran pase de Perrone y definió de zurda al primer palo.

"Mastantuono":

Por su gol en el partido de la Selección Argentina ante Costa Rica pic.twitter.com/88DHFUXTI0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 18, 2026

El sexto tanto llegó a los 32 minutos del complemento, cuando Mac Allister tomó un rebote dentro del área rival y con paciencia y talento gambeteó a dos defensores y definió ante la salida del arquero.

¡LLEGÓ EL SEXTO!



Mac Allister aprovechó el rebote tras una mala salida de Costa Rica y puso el 6-0 en el Mario Alberto Kempes. pic.twitter.com/JPPIl0idFp — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 18, 2026

¡LA TEJIERON ENTRE GIULIANO Y FRANCO PARA EL SÉPTIMO!



Noche de dobletes: 2 de Nico Paz, 2 de Julián Álvarez, 2 de Mastantuono y uno de Mac Allister.



¡Lindo cierre de año para la Selección de Scaloni! Argentina sometió al rival e hizo lo que quiso. pic.twitter.com/Eg0iNzbtpL — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 18, 2026

Para cerrar la goleada, nuevamente Mastantuono clavó un zurdazo al primer palo del arquero (de floja respuesta por segunda ocasión) luego de una buena pared con Simeone dentro del área.