Lionel Scaloni opinó sobre el poco público que fue a ver a la Selección Argentina a la Bombonera

El DT evitó relacionar la baja convocatoria con el retiro de Messi y defendió el respaldo de los hinchas en el inicio de una nueva etapa.

Lionel Scaloni le restó importancia a la baja convocatoria que tuvo el partido entre la Selección Argentina y Uruguay en La Bombonera , donde la Albiceleste cayó 2-1 en su primera presentación desde el retiro de Lionel Messi . El entrenador evitó vincular directamente la escasa presencia de público con la ausencia del capitán y aseguró que los hinchas seguirán acompañando al equipo.

“ La gente va a venir a alentar. Es incondicional, más allá de que no juegue Leo ”, sostuvo Scaloni después del encuentro. Consultado específicamente por la cantidad de espectadores, agregó: “ No sé cuánta gente había. Tampoco me lo puse a pensar. No tengo una lectura sobre eso. La verdad, no sé qué decirte ”.

La imagen de las tribunas había sido uno de los datos más llamativos desde la previa. Ante la baja demanda de entradas , la organización decidió inicialmente reducir los sectores habilitados para concentrar a los espectadores.

Toda la tercera bandeja permaneció cerrada, salvo el espacio destinado a los hinchas uruguayos. Tampoco se habilitaron desde el comienzo las populares media y baja sur ni la popular baja norte, por lo que inicialmente la única cabecera disponible para los argentinos fue la media norte.

Sin embargo, una vez iniciado el encuentro y ante la llegada de más espectadores, se decidió abrir la popular baja norte para permitir el ingreso de público y reorganizar la distribución dentro del estadio.

Scaloni defendió el respaldo de los hinchas de la Selección Argentina

Otro factor que atravesó la convocatoria fue el precio de las localidades. La entrada general costaba 95.000 pesos, mientras que las plateas iban desde los 140.000 hasta los 290.000 pesos para el sector preferencial. A eso se sumó el primer partido de la etapa posterior a Messi, quien ya no forma parte del seleccionado.

Scaloni prefirió evitar una relación directa entre ambos factores. “Van a estar en los momentos que necesitemos su apoyo, y nosotros debemos contagiarlos y demostrarles que este equipo está para jugar como ellos quieran. No podemos pedir más”, señaló.

También dejó una reflexión sobre la responsabilidad del propio plantel: “A la gente no le voy a pedir nada. Nosotros somos los que tenemos que acostumbrarlos a que el equipo juegue bien”.

En lo futbolístico, el entrenador encontró aspectos positivos pese a la caída. Argentina sufrió dos goles en el comienzo del segundo tiempo, con un tanto en contra de Leonardo Balerdi y otro de Maximiliano Araújo, antes del descuento de Julián Álvarez.

Scaloni destacó especialmente la reacción del equipo y pidió paciencia con los futbolistas más jóvenes. “No podemos pretender que los jóvenes se pongan el equipo al hombro”, explicó.

“Los cracks no están y los que se quedan son buenos, pero hay que darles tiempo”, agregó el técnico, que pretende utilizar esta etapa para probar alternativas y darle minutos a nuevos jugadores.

La Selección volverá a presentarse el próximo martes 17 frente a Costa Rica, desde las 20:00, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Scaloni ya adelantó que realizará modificaciones: “El martes haremos algunos cambios”, confirmó.