Entre lágrimas, Scaloni confirmó que renovó contrato con la selección

El entrenador continuará al frente del equipo que conduce desde 2018 y con el que ganó todos los títulos posibles.

La continuidad de Lionel Scaloni ya es oficial y la confirmación llegó en un momento muy particular de su vida. El entrenador campeón del mundo seguirá al frente de la Selección argentina hasta el Mundial 2030 , después de alcanzar un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La noticia fue confirmada este jueves por el presidente de la entidad, Claudio Tapia , durante la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Uruguay.

“Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección Argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas ”, expresó Tapia.

"Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mi familiares. Esto me llena, es lo que queríamos todos. A ver si me puedo calmar un poco..", dijo el técnico, mientras su voz se iba quebrando, con el recuerdo de su madre recién fallecida a flor de piel.

"Decir que estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas que siempre, de lo contrario es imposible estar acá. Estar en este puesto radica estar con todas las pilas. Después de pensarlo bien, de charlarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era intentar continuar", agregó Scaloni.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. https://t.co/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

De esta manera, se termina la incertidumbre sobre el futuro del entrenador de Pujato, que había dejado algunas dudas sobre su continuidad después de la final del Mundial 2026. Con el nuevo acuerdo, tendrá la posibilidad de conducir al seleccionado en el próximo proceso mundialista y buscar una nueva participación en la Copa del Mundo de 2030.

La continuidad también le permitirá alcanzar un registro histórico: será el primer entrenador en dirigir a la Selección argentina en tres Mundiales consecutivos. Ya estuvo al frente del equipo en Qatar 2022, donde consiguió la tercera estrella, y en la Copa del Mundo de 2026. Si completa el nuevo ciclo, también estará en la cita de 2030.

"El hincha es difícil de explicar. Emociona porque un montón me dijeron 'seguí' otros me decían 'ya diste un montón, lo que decidas está bien' así que a ellos les agradezco las muestras de cariño de los últimos días por lo de mi vieja", confesó el santafesino, otra vez compungido.

"Es verdad que fue gran parte de la elección seguir por la gente. Sin dudas, darle esta felicidad que tienen con la selección y ojalá la sigan teniendo. A la gente agradecerle el trato del último tiempo y si seguimos también es por ellos", agregó.

“SI SEGUIMOS TAMBIÉN ES POR EL HINCHA” Lionel Scaloni completamente emocionado luego de recordar el cariño de los argentinos. https://t.co/cXc3wPbiEm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Un ciclo que cambió la historia

Scaloni llegó al seleccionado mayor en 2018, después de la salida de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia. Lo que comenzó como un interinato terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

Su primera gran conquista fue la Copa América 2021, en Brasil, con la victoria 1-0 ante el local en el Maracaná. Un año después levantó la Finalissima frente a Italia en Wembley y, en diciembre de 2022, alcanzó la gloria máxima con la consagración en Qatar, tras vencer a Francia en una final inolvidable.

La colección de títulos se completó con la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos. En ese recorrido, el entrenador también consiguió consolidar una identidad de juego, fortalecer un grupo y darle continuidad a una estructura que se convirtió en protagonista del fútbol internacional.

Ahora, con el contrato renovado, Scaloni tendrá por delante el desafío de sostener ese nivel y preparar una nueva etapa del seleccionado. La renovación también representa una señal de continuidad para un proyecto que atravesó distintas generaciones de futbolistas y que tendrá como próximo gran objetivo defender el protagonismo argentino en el escenario mundial.

“Son ocho años más cuatro, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres”, agregó Tapia al explicar el alcance del acuerdo.

La Scaloneta tiene entrenador para rato. Y el camino hacia el Mundial 2030 ya empieza a tomar forma.