Se confirmaron los amistosos de la selección argentina en noviembre: fechas, rivales y precios de las entradas

Lionel Scaloni afrontará la última ventana de partidos del 2026, ya sin Lionel Messi entre los convocados.

La selección argentina disputará dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre: los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Uruguay en La Bombonera el viernes 13 y a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes el martes 17. Esta ventana será la primera tras el retiro de Lionel Messi del combinado nacional.

La AFA dio a conocer a través de su página web los precios y la modalidad de venta para el encuentro en el estadio de Boca. Se podrán comprar a través de la web de Deportick desde mañana a las 16hs. El canje físico será en las boleterías del Tomás Adolfo Ducó (cancha de Huracán) de 9 a 15 entre el 10 y el 12 de noviembre.

Algo que llamó la atención, es que la AFA publicó una aclaración en la parte inferior de la web sobre los precios: "Los valores de las plateas altas, medias y bajas tendrán valores más bajos que los últimos encuentros amistosos disputados en el país". Este punto había sido muy criticado durante la gestión de Tapia. Para el partido en Córdoba todavía no se revelaron ni los precios ni la modalidad de venta.

PRECIOS OFICIALES PARA EL AMISTOSO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY



Las entradas para el partido del 13 de noviembre en la Bombonera se podrán adquirir a partir del miércoles 04/11 desde 16.00 en Deportick



General: $95.000



Menor A Popular (hasta 10 años): $19.000



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La lista de Lionel Scaloni, con varias sorpresas, para la fecha FIFA

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

Defensores: Gonzalo Montiel, Agustín Giay, Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Mediocampistas: Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Matías Soulé, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Delanteros: Gianluca Prestianni, Thiago Almada, Santiago Castro, José Manuel López y Julián Álvarez.

La principal novedad es Aaron Anselmino, defensor del Chelsea, quien recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor. El zaguero de 21 años surgió de Boca Juniors y tuvo un recorrido por el fútbol europeo, aunque las lesiones condicionaron su continuidad durante los últimos meses.

También aparece Mariano Troilo, defensor del Parma, que vuelve a ser considerado por Scaloni. El futbolista ya había sido convocado en mayo de 2025, pero todavía no pudo sumar minutos oficiales con la Albiceleste. Máximo Perrone, mediocampista del Como, que vuelve a aparecer entre los citados.

Lautaro Martínez y Cristian Romero, dos de los máximos referentes, se pierden la fecha FIFA por lesión, mientras que Scaloni decidió dejar afuera a Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso.